В Ростовской области количество выданных потребкредитов увеличилось на 7,3%

В мае 2026 года в Ростовской области банки выдали 59 тыс. потребительских кредитов наличными, что на 7,3% больше, чем в апреле, когда показатель составлял 55 тыс. кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Наибольшее количество выданных потребкредитов среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования отмечено в Москве (125,5 тыс. ед.), Московской области (106,6 тыс. ед.), Краснодарском крае (82,5 тыс. ед.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (68,4 тыс. ед.) и Свердловской (67,7 тыс. ед.) областях.

В то же время, наибольшая динамика увеличения числа выданных потребительских кредитов зафиксирована в Хабаровском крае (+11,7%), Московской области (+11,0%), а также Краснодарском (+10,9%), Приморском (+10,3%) и Забайкальском (+10,1%) краях.

Наталья Белоштейн