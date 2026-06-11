На 47-м километре автодороги «Буйнакск – Кизилюрт» в Дагестане в ДТП с «КамАЗом» погибли два человека. Еще двое с различными травмами доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, 21-летний житель района, управляя автомобилем Toyota Camry, двигавшимся в попутном направлении, столкнулся с прицепом «КамАЗа» под управлением 61-летнего жителя Буйнакского района, который не успел завершить маневр.

В результате тяжелые травмы получили водитель Toyota Camry и его 22-летняя. Еще две пассажирки автомобиля — местные жительницы в возрасте 20 и 34 лет — скончались на месте происшествия.

Наталья Белоштейн