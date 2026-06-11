На Ставрополье на все праздничные выходные объявили штормовое предупреждение

В Ставропольском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с. Непогода придет в регион в период 12:00-14:00 и до конца суток 11 июня, и далее 12,13 и 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что в этот период существует вероятность возникновения ЧС, связанных с увеличением количества ДТП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Наталья Белоштейн