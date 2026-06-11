На Ставрополье объем инвестиций в новый ветропарк оценили в 8 млрд рублей

По предварительной оценке, объем инвестиций в проект строительства ветропарка в Туркменском округе Ставропольского края составляет более 8 млрд руб. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на министра энергетики РФ Сергея Цивилева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Как отметил глава федерального ведомства, в регионе проект ветропарка реализуется компанией «Росатом — возобновляемая энергия», которая уже восьмой раз выступает в роли исполнителя. Предыдущие семь проектов позволили ввести в эксплуатацию около 963 МВт мощности.

По восьмому проекту уже подписан договор на техприсоединение и получено разрешение на строительство. В настоящее время ведется подготовка комплектов документации для конкурса, которая нужна для привлечения подрядчиков для выполнения строительных и монтажных работ.

Наталья Белоштейн