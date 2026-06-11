В Севастополе после падения обломков БПЛА произошло пять пожаров

Ночью над Севастополем сбили 33 беспилотника, сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, при падении обломков БПЛА в городе произошло пять пожаров. Одна женщина получила осколочные ранения.

В городе горели трава в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской, лес в районе одного из СНТ на Сапун-горе, автомобиль — в Гагаринском районе. Кроме того, возгорание зафиксировали в районе Рыбацкого причала — там осколками перебило газовую трубу.

Также были повреждены восемь многоквартирных домов в Гагаринском районе и два — на Корабельной стороне. В разных районах города обломками БПЛА повреждены пять частных домов и четыре автомобиля. Взрывной волной выбило стекла в кафе на улице Репина.

За ночь силы ПВО уничтожили над Россией 330 дронов. По данным Минобороны, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Смоленской, Тверской и Тульской, Московской областями, Краснодарским краем, Крымом и другими регионами.