Силы ПВО за ночь сбили над Россией 330 БПЛА

С 20:00 мск 10 июня по 7:00 11 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 330 беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Тульской области уничтожили 11 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. В Белгородской области два человека пострадали при ударе дрона по автомобилю. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.