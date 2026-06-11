Песков объяснил разблокировку Roblox в России

Ситуация с разблокировкой Roblox показала, что зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае выполнения ими требований законов страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Roblox снова стал доступен в России с 10 июня.

«История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов»,— сказал ТАСС представитель Кремля в ответ на вопрос, могут ли Telegram, YouTube, сервисы Meta (которая признана в РФ экстремистской и запрещена) вернуться в Россию.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox 3 декабря 2025 года. РКН объяснил такие меры наличием контента с пропагандой и оправданием терроризма и экстремизма, а также пропагандой ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским в России и запрещено). 9 июня Минцифры попросило снять ограничения. Теперь Roblox предлагает пользователям проверку возраста для получения доступа к дополнительным функциям платформы.