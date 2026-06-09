Минцифры и РКН попросили разблокировать Roblox

Минцифры РФ и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с игровой онлайн-платформы Roblox. Пресс-служба министерства сообщила в Мах, что Минцифры получило от платформы гарантии соблюдения российского законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В начале июня успешно завершилось согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей игровой онлайн-платформы»,— указано в сообщении Минцифры. В ведомстве уточнили, что онлайн-платформа представила «целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей».

Roblox пообещала запустить до конца месяца механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select), сообщили в Минцифры. Roblox «признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны», добавили в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что вместе с Роскомнадзором ведут прямой диалог с операторами зарубежных цифровых сервисов, в том числе с теми, чья деятельность была ограничена в России.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox 3 декабря 2025 года. Ведомство выявило на платформе контент, который, по мнению РКН, может негативно влиять на детей. Речь шла о пропаганде и оправдании терроризма и экстремизма, а также пропаганде ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). После блокировки Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором.

Roblox была разработана в США в 2006 году. Любой пользователь онлайн-платформы может разрабатывать игры на внутриигровом движке и размещать их для общего доступа.

Подробнее о блокировке — в материале «Ъ» «Платформенный разгром».