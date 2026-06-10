Roblox снова заработал в России

Игровая онлайн-платформа Roblox снова начала работать в России, убедился «Ъ». В декабре 2025 года Роскомнадзор ограничил к ней доступ. 9 июня Минцифры сообщило, что вместе с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Доступ к Roblox теперь открыт без использования VPN-сервисов. В настройках аккаунта появились возрастные группы. Площадка предлагает пользователям пройти проверку возраста для получения доступа к «дополнительным функциям».

Роскомнадзор объяснял блокировку Roblox наличием контента о пропаганде и оправдании терроризма и экстремизма, а также пропаганде ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). В декабре 2025 года онлайн-платформа заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором.

Как сообщили в Минцифры, в начале июня российские власти закончили согласовывать с Roblox требования для возобновления работы платформы в России. Площадка представила «целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей», отметили в министерстве.