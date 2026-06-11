В Челябинске сотрудника воинской части осудили за эксплуатацию труда подчиненных

Челябинский гарнизонный военный суд признал виновным заместителя командира местной воинской части по тылу в злоупотреблении полномочиями и их превышении, а также в получении взятки (п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ). За использование труда подчиненных его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2024 году замкомандира постоянно отдавал приказы подчиненным об освобождении их от служебных обязанностей. Военные ездили в его строящийся дом и бесплатно выполняли там работы. Кроме того, в 2013–2026 годах сотрудник части получил от индивидуального предпринимателя лично и через посредника 2,4 млн руб. за предоставление территории объекта под торговлю. Он позволил бизнесмену заниматься продажами в нежилом помещении без оформления договора аренды. Ущерб от этих действий составил 2,3 млн руб.

По совокупности преступлений военнослужащему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и запретили занимать должности на госслужбе на два года шесть месяцев. Также подполковника лишили звания. С фигуранта взыскали в собственность государства 2,4 млн руб., полученные в качестве взятки. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговоры по подобным делам об использовании труда подчиненных. Начальника факультета Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов признали виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. По той же статье осудили бывшего начальника Уральского учебного спасательного центра МЧС России Андрея Скульдицкого. Ему назначили аналогичное наказание.

Виталина Ярховска