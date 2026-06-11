Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске сотрудника воинской части осудили за эксплуатацию труда подчиненных

Челябинский гарнизонный военный суд признал виновным заместителя командира местной воинской части по тылу в злоупотреблении полномочиями и их превышении, а также в получении взятки (п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ). За использование труда подчиненных его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2024 году замкомандира постоянно отдавал приказы подчиненным об освобождении их от служебных обязанностей. Военные ездили в его строящийся дом и бесплатно выполняли там работы. Кроме того, в 2013–2026 годах сотрудник части получил от индивидуального предпринимателя лично и через посредника 2,4 млн руб. за предоставление территории объекта под торговлю. Он позволил бизнесмену заниматься продажами в нежилом помещении без оформления договора аренды. Ущерб от этих действий составил 2,3 млн руб.

По совокупности преступлений военнослужащему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и запретили занимать должности на госслужбе на два года шесть месяцев. Также подполковника лишили звания. С фигуранта взыскали в собственность государства 2,4 млн руб., полученные в качестве взятки. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговоры по подобным делам об использовании труда подчиненных. Начальника факультета Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов признали виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. По той же статье осудили бывшего начальника Уральского учебного спасательного центра МЧС России Андрея Скульдицкого. Ему назначили аналогичное наказание.

Виталина Ярховска

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд