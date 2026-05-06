Экс-начальника Уральского учебного центра МЧС осудили за превышение полномочий

Челябинский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего начальника Уральского учебного спасательного центра МЧС России Андрея Скульдицкого в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в течение двух лет Андрей Скульдицкий отдавал приказы и освобождал своих подчиненных от выполнения в служебное время обязанностей. Вместо этого военные строили для начальника коттедж на безвозмездной основе. Суд подчеркивает, что таким образом Андрей Скульдицкий подорвал авторитет МЧС России как органа власти, в котором сотрудники обязаны строго соблюдать предписанные им требования.

Фигуранта приговорили к шести годам колонии общего режима и запретили занимать организационные должности на госслужбе на один год шесть месяцев. Также Андрея Скульдицкого лишили воинского звания «полковник». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Центральный окружной военный суд в течение 15 суток со дня его постановления.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Андрея Скульдицкого задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области и военного следственного управления СК России по Центральному военному округу в июле 2025 года.

