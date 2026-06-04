Сотрудника ЧВВАКУШа осудили за превышение полномочий

Челябинский гарнизонный военный суд признал виновным начальника факультета Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2023–2024 годах начальник факультета привлекал подчиненных военнослужащих к работе в свою пользу и в пользу родственника. Он не хотел платить за строительство, ремонт и уборку в своей квартире и на земельном участке и отдавал приказы военным отправляться во время службы туда. Также он помог родственнику с работами в нежилом помещении, привлекая к ним подчиненных.

Помимо основного наказания, сотруднику училища запретили занимать должности на госслужбе на один год, а также его лишили звания полковника. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска