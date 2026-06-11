На развитие экономики Ставрополья направлено 34 млрд рублей
В 2026 году на меры поддержки и развитие экономики в разных отраслях Ставропольского края направлено 34 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой думы.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Это серьезные средства, которые направляются на реализацию проектов в ключевых отраслях — промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства», — отмечают в ведомстве.
На реализацию краевой госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрено 4,6 млрд руб.