На развитие экономики Ставрополья направлено 34 млрд рублей

В 2026 году на меры поддержки и развитие экономики в разных отраслях Ставропольского края направлено 34 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Это серьезные средства, которые направляются на реализацию проектов в ключевых отраслях — промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства», — отмечают в ведомстве.

На реализацию краевой госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрено 4,6 млрд руб.

Наталья Белоштейн