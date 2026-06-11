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На развитие экономики Ставрополья направлено 34 млрд рублей

В 2026 году на меры поддержки и развитие экономики в разных отраслях Ставропольского края направлено 34 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой думы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Это серьезные средства, которые направляются на реализацию проектов в ключевых отраслях — промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства», — отмечают в ведомстве.

На реализацию краевой госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрено 4,6 млрд руб.

Наталья Белоштейн

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