Жительница Железноводска отдала мошенникам 22 млн рублей за полгода

В Железноводске 60-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и лишилась около 22 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в течение нескольких месяцев женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и финансовых организаций. Под различными предлогами они получили ее личные данные, а затем убедили, что с ее банковскими счетами совершаются мошеннические действия.

Кроме того, злоумышленники сообщили потерпевшей, что она якобы подозревается в финансировании запрещенных организаций, и пригрозили уголовной ответственностью. Для «сохранности» средств женщине рекомендовали снять деньги со счетов и передать их доверенным лицам.

Под влиянием мошенников жительница Железноводска на протяжении полугода передавала крупные суммы курьерам, а также перевела на указанные злоумышленниками счета более 200 тыс. руб. Общий ущерб составил около 22 млн руб.

По факту произошедшего следственный отдел ОМВД России по Железноводску возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение подозреваемых.

В полиции напоминают, что сотрудники правоохранительных органов и банков не требуют переводить деньги на «безопасные счета» и не просят передавать наличные курьерам. Гражданам рекомендуют не сообщать посторонним персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из SMS-сообщений.

Валерий Климов