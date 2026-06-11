Жительницу Невинномысска будут судить за хищение 11 млн рублей у родственницы

В Невинномысске перед судом предстанет 39-летняя местная жительница, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, женщина узнала, что у ее 75-летней родственницы имеются крупные сбережения, и предложила способ защитить деньги от инфляции. Она убедила пенсионерку вложить средства в покупку недвижимости.

Обвиняемая заявила, что приобретенные квартиры будут оформлены на потерпевшую и ее сына. Для проведения сделки пожилая женщина передала родственнице банковскую карту с денежными средствами.

Следствие установило, что после покупки недвижимости одна из квартир была зарегистрирована на саму обвиняемую, а вторая — на ее мать.

Сумма причиненного ущерба превысила 11 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено.

Материалы дела направлены в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу.

В случае признания вины женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Валерий Климов