Жительницу Невинномысска будут судить за хищение 11 млн рублей у родственницы
В Невинномысске перед судом предстанет 39-летняя местная жительница, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, женщина узнала, что у ее 75-летней родственницы имеются крупные сбережения, и предложила способ защитить деньги от инфляции. Она убедила пенсионерку вложить средства в покупку недвижимости.
Обвиняемая заявила, что приобретенные квартиры будут оформлены на потерпевшую и ее сына. Для проведения сделки пожилая женщина передала родственнице банковскую карту с денежными средствами.
Следствие установило, что после покупки недвижимости одна из квартир была зарегистрирована на саму обвиняемую, а вторая — на ее мать.
Сумма причиненного ущерба превысила 11 млн руб.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено.
Материалы дела направлены в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу.
В случае признания вины женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.