В аптеках Ставрополья объем продаж БАДов вырос до 951,9 млн рублей

В аптеках Ставропольского края объем продаж БАДов в январе-апреле 2026 года вырос до 951,9 млн руб. Это на 4,1% больше, чем реализовано за аналогичный период прошлого года. Такие данные «Ъ-Кавказ» предоставили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средневзвешенная цена упаковки биодобавок за год выросла на 19,1% и составила 458,9 руб. Наиболее заметно траты покупателей в аптеках Ставрополья увеличились на БАДы, действующие на мочевыделительную систему (на 70%), на органы чувств (на 20%), применяемые для устранения различных проблем с кожей и волосами (на 20%), влияющие на функции центральной нервной системы (на 18%), на репродуктивную систему (на 16%), для похудения и очищения организма (на 15%) и действующие на кроветворную систему (на 14%).

В топ-10 брендов по объему продаж вошли «Омега-3 90% кардио плюс» (1,3%), «Бак-сет форте» (1,2%), «Фибион 2» (1,2%), «Мирролла синбиотик max» (1,1%), «Эвалар фитолакс» (1%), «Фемибион 2» (1%), «Оллвит омега 3-6-9» (0,9%), «Максилак» (0,8%), «Фосфолиплюс» (0,7%), «Детримакс актив» (0,7%), «Оллвит магний В6» (0,7%).

Эксперты DSM Group уточнили, что в упаковках продажи, напротив, сократились на 12,5% — до почти 2,1 млн штук. В деньгах уменьшился объем реализации БАДов, применяемых при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях (на 30%), отравлениях и интоксикациях (на 14%), заболеваниях костной системы (на 12%), действующих на пищеварительную систему (на 9%), влияющих на функцию желез внутренней секреции (на 7%), применяемые при заболеваниях дыхательной системы (на 4%).

«Наблюдаемая тенденция отражает не столько падение потребительского интереса как такового, сколько глубинную трансформацию каналов сбыта. Аптечная розница постепенно уступает место цифровым площадкам, маркетплейсам и прямым онлайн-сервисам, что подтверждается кратным ростом транзакций через платежные системы. Сложившаяся картина свидетельствует о миграции покупателя в сторону более удобных, а зачастую и более дешевых, дистанционных форматов приобретения. Аптеки, сохраняющие традиционную ценовую политику и более строгие требования к выкладке, вынужденно компенсируют сокращение чеков за счет повышения средней стоимости позиции, отражающей как инфляционные процессы, так и смещение спроса в премиальный сегмент»,— прокомментировала доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

Маргарита Синкевич