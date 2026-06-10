Засуха началась в пяти районах Ростовской области

В Ростовской области признаки почвенной засухи зафиксированы в пяти районах. Об этом Donnews сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По его словам, проблема затронула Тацинский, Белокалитвинский, Верхнедонской, Константиновский и Цимлянский районы.

«Те районы, которые я назвал, не захватили прошедшие майские дожди. Они обошли их стороной», — пояснил Алексей Васильев.

Ранее о развитии почвенной засухи сообщала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова. По ее словам, несмотря на обильные осадки в мае, северные территории региона получили недостаточно влаги, что негативно сказалось на состоянии посевов.

О проблеме аграрии начали заявлять еще весной. В начале мая фермеры обращались к властям с просьбой организовать искусственное вызывание осадков. Однако реализовать такую меру не удалось. Как поясняла заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Ростовской области Анна Касьяненко, проведению работ помешали технические ограничения и действующий запрет на полеты.

Опасения сельхозпроизводителей связаны в том числе с прошлогодним опытом. Летом 2025 года из-за аномальной засухи режим чрезвычайной ситуации вводился в 27 районах Ростовской области. Тогда пострадало около 1 млн га посевов, из которых 180 тыс. га погибли полностью. По итогам года урожай зерновых в регионе оказался самым низким за последнее десятилетие и составил менее 9 млн т.

Валерий Климов