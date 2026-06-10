Продажи мебели в России упали на 10% в первом квартале 2026 года

В январе—марте расходы потребителей на мебель в России сократились примерно на 10% год к году. Участники рынка связывают это с ослаблением спроса после сворачивания массовой льготной ипотеки, а также с подорожанием продукции из-за роста налоговой нагрузки, логистических расходов и стоимости комплектующих.

Сильнее всего в первом квартале росли цены на кухонную мебель и отдельные виды корпусной мебели. По оценкам отраслевых компаний, подорожание в зависимости от категории составляло от 5% до 15%, при этом общий рост цен по рынку все еще оставался ниже инфляции. Наиболее заметно дорожали кухонные гарнитуры, шкафы и столы для столовой и гостиной.

Производители отмечают, что на себестоимость давят рост зарплат, обслуживание оборудования, сырье и заемное финансирование. Дополнительным фактором стал подъем НДС и удорожание импортных комплектующих, которые по-прежнему занимают заметную долю в ряде мебельных сегментов. Мелкие компании в таких условиях все чаще вынуждены искать заемные деньги или сокращать бизнес.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Роскошь для передвижения».