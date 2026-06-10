Роскошь для передвижения

Розничные продажи мебели в январе—марте снизились на 10% год к году. Это связано в том числе с ростом цен из-за усиления налоговой нагрузки на производителей и подорожания комплектующих. Хотя увеличение стоимости мебели в целом ниже инфляции, отдельные ее категории в первом квартале подорожали на 9–15%, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В январе—марте потребительская активность на рынке мебели снизилась примерно на 10% год к году, следует из данных Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Спрос на мебель начал снижаться после отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года. Как ранее сообщал “Ъ”, через год после отказа от нее объем закупок российскими застройщиками продукции для меблировки квартир сократился на 20–25%, до 70–75 млрд руб.

На ситуацию оказывает давление и рост стоимости продукции. В целом внутри отрасли увеличение цен остается ниже инфляции, но есть существенные различия по категориям, отмечают в АМДПР.

По данным ассоциации, в первом квартале максимальное увеличение цен зафиксировано в сегменте кухонной мебели.

Шкафы для столовой и гостиной подорожали на 15,3% год к году, наборы кухонной мебели — на 9,7%, а кухонные столы — на 8,9%. Мебель деревянная для столовой и гостиной подорожала на 6,3%, шкафы деревянные для спальни — на 4,9%, кровати деревянные для взрослых — на 4,4%.

По оценке директора по качеству и сервису сети гипермаркетов Hoff Нины Беловой, в январе—марте рост цен на корпусную мебель составил примерно 5–15%. На кухни цены выросли на 6–15%, причем бюджетные гарнитуры подорожали на 3–5%, средний сегмент — на 5–10%, а индивидуальные проекты — на 15%.

Президент АМДПР и гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков говорит, что на стоимость мебели сегодня влияет тот же набор факторов, что и на большинство товаров длительного пользования: рост затрат на оплату труда, логистику, обслуживание оборудования, финансирование и отдельные виды сырья.

В последние несколько лет предприятия отрасли серьезно инвестировали в модернизацию производств, автоматизацию и цифровизацию процессов, отмечает эксперт.

По его словам, за счет повышения производительности труда, сокращения потерь, оптимизации складских запасов и логистики ранее удавалось частично компенсировать рост затрат.

Нина Белова связывает рост цен в первую очередь с повышением НДС и зависимостью от импортных комплектующих, дорожающих из-за санкций, ввода дополнительных пошлин и сложной логистики. Из-за роста налогов мелкие производители вынуждены либо искать сторонние инвестиции или прибегать к кредитам, либо закрываться вовсе, говорит сооснователь ателье мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

На мебельной отрасли также сказывается общая ситуация в экономике и в банковском и строительном секторах, добавляет госпожа Белова. В связи с этим многие потребители уходят в более бюджетные сегменты, констатирует она.

Максим Валецкий среди основных факторов увеличения цен называет инфляцию, влияющую на стоимость продукции по всей цепочке — от производства до продажи. Летом 2025 года в рамках 18-го пакета санкций Евросоюз запретил поставки в Россию мебельной фурнитуры. Хотя процессы импортозамещения запущены, пока говорить о том, что эта проблемы решена, не представляется возможным, констатирует господин Валецкий.

По оценкам Александра Шестакова, до конца года рост цен на мебель будет умеренным и, вероятнее всего, не превысит инфляцию. Эксперт прогнозирует подорожание на 5–7% по итогам года при условии сохранения текущей макроэкономической ситуации.

Владимир Комаров, Алина Мигачёва