Дело бывшего главы минздрава Кубани Филиппова поступило в суд
Октябрьский райсуд Краснодара принял к производству уголовное дело в отношении Евгения Филиппова, который с 2013 года до марта этого года возглавлял краевое министерство здравоохранения. Экс-министра обвиняют в мошенничестве на сумму 7,5 млн руб. при получении зарплаты в Кубанском государственном медицинском университете.
Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края
Согласно обвинению, Евгений Филиппов был фиктивно трудоустроен в медицинском университете в должности заведующего кафедрой иммунологии. При этом карьера господина Филиппова до назначения на должность министра здравоохранения была связана с другой специальностью — он работал акушером-гинекологом, заведующим отделением и главным врачом перинатального центра в Сочи.
Одновременно с расследованием уголовного дела в Краснодаре проходил процесс по иску прокураты об изъятии имущества Евгения Филиппова, его родственников и доверенных лиц. Октябрьский райсуд Краснодара 4 апреля вынес решение об обращении в казну активов стоимостью 1,9 млрд руб. в связи с нарушением чиновником антикоррупционного законодательства.
Подробнее о деле бывшего главы минздрава Краснодарского края «Ъ» писал в материале «У министров мало не бывает».