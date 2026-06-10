Дело бывшего главы минздрава Кубани Филиппова поступило в суд

Октябрьский райсуд Краснодара принял к производству уголовное дело в отношении Евгения Филиппова, который с 2013 года до марта этого года возглавлял краевое министерство здравоохранения. Экс-министра обвиняют в мошенничестве на сумму 7,5 млн руб. при получении зарплаты в Кубанском государственном медицинском университете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края

Согласно обвинению, Евгений Филиппов был фиктивно трудоустроен в медицинском университете в должности заведующего кафедрой иммунологии. При этом карьера господина Филиппова до назначения на должность министра здравоохранения была связана с другой специальностью — он работал акушером-гинекологом, заведующим отделением и главным врачом перинатального центра в Сочи.

Одновременно с расследованием уголовного дела в Краснодаре проходил процесс по иску прокураты об изъятии имущества Евгения Филиппова, его родственников и доверенных лиц. Октябрьский райсуд Краснодара 4 апреля вынес решение об обращении в казну активов стоимостью 1,9 млрд руб. в связи с нарушением чиновником антикоррупционного законодательства.

Подробнее о деле бывшего главы минздрава Краснодарского края «Ъ» писал в материале «У министров мало не бывает».

Анна Перова, Краснодар