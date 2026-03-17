У министров мало не бывает

Как стало известно “Ъ”, органы ФСБ инициировали уголовное преследование министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Чиновник задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве — в медицинских учреждениях Кубани выявлены случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. У Евгения Филиппова, его родственников и доверенных лиц обнаружено имущество на 1 млрд руб., предположительно имеющее коррупционное происхождение.

Евгений Филиппов, министр здравоохранения Кубани

Евгений Филиппов, министр здравоохранения Кубани

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов задержан в Краснодаре сотрудниками ФСБ по подозрению в особо крупном мошенничестве. В среду суд будет решать вопрос об избрании чиновнику меры пресечения, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах.

Эпизод, с которого началось уголовное дело, касается «мертвых душ» в медицинских организациях региона — по фиктивным договорам трудоустройства граждане получали зарплату или нарабатывали стаж для продвижения на государственной службе.

Незаконные схемы, по данным следствия, разрабатывались при участии главы краевого минздрава Евгения Филиппова. В дальнейшем в уголовном деле могут появиться и другие эпизоды, пояснил собеседник “Ъ”.

Евгений Филиппов возглавляет министерство здравоохранения Краснодарского края с 2013 года, доктор медицинских наук, врач — акушер-гинеколог высшей категории. До назначения на должность министра был главным врачом городской больницы №9 Сочи — это государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр охраны материнства и детства».

По данным “Ъ”, в ходе проверки деятельности главы краевого минздрава правоохранительные органы выявили большое количество недвижимости, зарегистрированной на самого Евгения Филиппова и его родственников.

Общая стоимость жилых и нежилых помещений, расположенных в Краснодаре, Сочи и на федеральной территории Сириус, превышает 1 млрд руб. В собственности министра и его близких обнаружили 21 квартиру (суммарная площадь — 1,5 тыс. кв. м), семь апартаментов (270 кв. м), 11 нежилых помещений (4 тыс. кв. м), девять земельных участков (6,6 тыс. кв. м), четыре гаража, три парковочных места и два частных домовладения (1 тыс. кв. м).

Владельцами имущества помимо самого господина Филиппова являются его брат, сын, бывшая жена, сожительница, ее мать и другие лица.

Родственникам министра принадлежат квартиры в элитных краснодарских жилых комплексах «Арбат», «Платановый», «Малахит», в апарт-комплексе «Горные вершины» (поселок Красная Поляна) и в других многоквартирных домах в Сочи.

В собственности родного брата Евгения Филиппова находятся четыре нежилых объекта в Краснодаре, прямо или косвенно связанные со сферой здравоохранения.

Два помещения общей площадью около 700 кв. м расположены в цокольном этаже ЖК «Южный», по одному адресу с отделением краевой больницы.

Помещение площадью 890 кв. м находится в здании, где расположено негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Кубанский медицинский институт». Еще одно помещение, указанное в справочных системах как хостел, располагается вблизи одного из крупнейших больничных комплексов Краснодара.

Уголовное преследование министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова совпало с расследованием дела в отношении бывшего вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, которая была задержана 27 января этого года по подозрению в мошенничестве, совершенном в сфере здравоохранения. В тот же день в кабинете Евгения Филиппова прошли обыски.

Вскоре после ареста госпожи Миньковой Генпрокуратура обратилась в суд за изъятием в казну ее имущества стоимостью 338 млн руб. Первое слушание должно пройти в Краснодаре 18 марта. Экс-чиновница, курировавшая социальную сферу, находится под домашним арестом.

Анна Перова, Краснодар