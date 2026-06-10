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Главой департамента курортов и туризма Сочи назначен Евгений Отрохов

Евгений Отрохов назначен директором департамента курортов и туризма администрации Сочи. Об этом сообщает «Ъ-Сочи».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Информация о заслугах и карьерном пути нового руководителя на портале администрации города отсутствует. Пресс-служба мэрии не предоставила оперативный ответ на запрос о предыдущем месте работы Евгения Отрохова.

Ранее департамент курортов, туризма и потребительской сферы был разделен на два независимых подразделения. Департамент потребительской сферы и услуг возглавил Александр Девин. Департамент курортов и туризма до назначения Евгения Отрохова не имел постоянного руководителя — исполняющей обязанности директора была назначена Мария Епишенкова.

Алина Зорина

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