Главой департамента курортов и туризма Сочи назначен Евгений Отрохов

Евгений Отрохов назначен директором департамента курортов и туризма администрации Сочи. Об этом сообщает «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Информация о заслугах и карьерном пути нового руководителя на портале администрации города отсутствует. Пресс-служба мэрии не предоставила оперативный ответ на запрос о предыдущем месте работы Евгения Отрохова.

Ранее департамент курортов, туризма и потребительской сферы был разделен на два независимых подразделения. Департамент потребительской сферы и услуг возглавил Александр Девин. Департамент курортов и туризма до назначения Евгения Отрохова не имел постоянного руководителя — исполняющей обязанности директора была назначена Мария Епишенкова.

Алина Зорина