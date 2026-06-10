Путин подписал закон об аресте имущества релокантов за правонарушения за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий арестовывать имущество граждан, которые совершили правонарушения за рубежом по нескольким административным статьям. Среди них — нарушение порядка деятельности иноагента, злоупотребление свободой массовой информации и распространение материалов с призывом к терроризму.

Арестовывать имущество релокантов-правонарушителей также смогут по статьям о производстве и распространении экстремистских материалов, публичном отождествлении действий и решений руководства СССР и нацистской Германии, незаконном получении информации с ограниченным доступом, нарушении порядка распространения сведений о защищаемых лицах и мелком хулиганстве.

Имущество будут арестовывать по решению суда. У физлиц первым делом будут арестовывать деньги на счетах и вкладах, если их нет — другое имущество. Арест может быть снят судом. Закон вступит в силу с 1 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Релокантам придумали новые штрафы».