На Ставрополье по факту оползней организована прокурорская проверка

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту масштабных оползневых процессов в Минераловодском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

«Согласно публикациям в средствах массовой информации, жители города Минеральные Воды могут лишиться имущества из-за размыва береговой полосы реки Кума», — говорится в сообщении прокуратуры.

Во время проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства о предотвращении негативного воздействия вод и о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Наталья Белоштейн