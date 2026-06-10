На Ставрополье по факту оползней организована прокурорская проверка
Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту масштабных оползневых процессов в Минераловодском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края
«Согласно публикациям в средствах массовой информации, жители города Минеральные Воды могут лишиться имущества из-за размыва береговой полосы реки Кума», — говорится в сообщении прокуратуры.
Во время проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства о предотвращении негативного воздействия вод и о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.