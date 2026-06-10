Фрагменты оригинальной панорамы «Оборона Севастополя» уцелели при атаке ВСУ

Фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» Франца Рубо, посвященной обороне Севастополя в годы Крымской войны, уцелели при ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Отреставрированные после пожара 1942 года части полотна находились не в здании музея, а готовились к экспозиции в другом филиале. Об этом рассказали ТАСС в Музее обороны Севастополя.

Полотно Франца Рубо, написанное в начале XX века, было почти полностью уничтожено во время пожара 1942 года. Некоторые фрагменты уцелели, после реставрации их вернули в Севастополь. Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», которую после Великой Отечественной войны выставляли в музее, — это работа, написанная советскими художниками с использованием оригинальных уцелевших частей.

«Да, два фрагмента панорамы Рубо будут представлены завтра на открытии выставки», — сообщила представитель музея.

Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что после атаки беспилотника начался пожар, ему присвоили 4-й ранг сложности. Он назвал ситуацию «крайне сложной» и отметил, что панорама Рубо «практически уничтожена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панорама «Штурм 6 июня 1855 года» Франца Рубо в севастопольском музее

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Панорама «Штурм 6 июня 1855 года» Франца Рубо в севастопольском музее

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Панорама «Оборона Севастополя» посвящена одному из ключевых противостояний при защите города в период Крымской войны (1853-1856 гг.) — бою на Малаховском кургане. Здание музея спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Художник-баталист Франц Рубо начал работу над панорамой в 1901 году. Через четыре года, к 50-летию обороны Севастополя, здание открыли для посетителей.