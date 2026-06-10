В Севастополе отменили часть мероприятий в День города из-за атак ВСУ

Праздничное мероприятие «Мы славим тебя, родной Севастополь!», приуроченное к 243-летию города, 14 июня не состоится. Его отменили в связи с оперативной обстановкой, сообщила пресс-служба Музея обороны Севастополя.

«В последние дни в Севастополе сохраняется напряженная обстановка, связанная с регулярным объявлением воздушных тревог, угрозами атак беспилотных летательных аппаратов и ракетной опасностью»,— указано в публикации. Представители музея извинились за неудобства и подчеркнули, что решение принято ради безопасности людей.

В ночь на 10 июня беспилотник ударил по крыше здания Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — одного из объектов музея. Панорама была почти полностью утеряна, однако фрагменты оригинальной работы Франца Рубо сохранились, так как готовились к экспозиции в другом филиале.