Песков: панораму «Оборона Севастополя» восстановят после удара ВСУ

Удары ВСУ по историческим объектам только подчеркивают правоту России в «борьбе за российские регионы», убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ночной удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Песков заверил, что объект будет восстановлен. «Этот разрушенный и столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

По словам пресс-секретаря, Украина «наносит удары по истории», но ее «нельзя победить». «Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой»,— убежден Дмитрий Песков.

Панорама «Оборона Севастополя» посвящена одному из ключевых противостояний при защите города в период Крымской войны (1853–1856 гг.) — бою на Малаховском кургане. Здание музея спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг, над панорамой работал художник-баталист Франц Рубо.

Ночью после удара беспилотника по зданию начался пожар. Панорама была почти полностью утеряна, однако фрагменты оригинальной работы Франца Рубо сохранились, так как готовились к экспозиции в другом филиале. Из-за атак в Севастополе отменили часть мероприятий в День города.