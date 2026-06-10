ВСУ вклинились в «Оборону Севастополя»

Украинская армия нанесла удар по одному из главных культурных символов Севастополя — зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По словам сотрудников музея, пожар уничтожил восстановленную в советские годы копию произведения Франца Рубо, но ее оригинальные фрагменты не пострадали. Их намерены показать общественности на выставке, которая откроется в городе 11 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» (10 июня 2026 года)

Фото: AP Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» (10 июня 2026 года)

Фото: AP

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в ночь на 10 июня во время массированной атаки один из украинских беспилотников попал в здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». В результате атаки был серьезно поврежден один из главных культурных символов города, созданный в начале XX века русским живописцем французского происхождения Францем Рубо.

В момент атаки внутри музея находился только ночной охранник. Мужчина не пострадал и вызвал МЧС на место происшествия. Начавшемуся пожару присвоили 4-ю категорию сложности.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен»,— написал в своих соцсетях губернатор Развожаев.

Он напомнил, что 84 года назад музей попал под артобстрел немецко-фашистских захватчиков. Тогда здание также было частично разрушено и загорелось. Тогда казалось, что панорама погибла, но севастопольцы спасли 86 фрагментов полотна. После войны советские реставраторы фактически заново создали панораму.

ВСУ, как отмечают местные власти, использовали БПЛА с зажигательным боеприпасом. Точную оценку ущерба обещают сделать чуть позже, когда спасательные службы завершат работы на месте ЧП, а эксперты обследуют объект.

Как стало известно, фрагменты оригинальной панорамы уцелели, поскольку не находились в здании в момент атаки.

По словам специалистов, 39 фрагментов оригинальной экспозиции планируют показать 11 июня в местном кинотеатре «Украина» на выставке, посвященной 170-летию окончания Крымской войны и 170-летию со дня рождения художника.

Насколько целесообразно делать это в условиях беспилотной угрозы, в музее не уточнили, но подчеркнули, что мероприятие состоится, несмотря ни на что. Праздничные же мероприятия на Малаховом кургане, запланированные на 14 июня в честь 243-летия города-героя, отменили.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал крымчан к спокойствию. По его словам, власти Украины хотят посеять панику на Крымском полуострове.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку на музей «Обороны Севастополя 1854–1855 гг.» «варварским актом» против гражданского объекта, призвав привлечь к ответственности всех причастных к ней лиц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что панораму восстановят.

Александр Дремлюгин, Симферополь