Москвичи вложат 300 млн рублей в фудхолл на Невском проспекте в Петербурге
Московская компания Market Liner арендовала 2,7 тыс. кв. м на пятом этаже ТК «Невский центр» под гастропространство с 34 корнерами и рестораном. Инвестиции — 300 млн рублей. Открытие запланировано на конец 2026 года. Это будет первый проект компании в Петербурге, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад».
Это будет первый проект компании в Петербурге
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Ранее Market Liner запускала фудхоллы в Москве, Подольске, Рязани и Сургуте, а также планирует открытия в Тюмени, Набережных Челнах и Стамбуле. В «Невском центре» обещают флагманское пространство для лучших гастрономических концепций.