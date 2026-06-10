Москвичи вложат 300 млн рублей в фудхолл на Невском проспекте в Петербурге

Московская компания Market Liner арендовала 2,7 тыс. кв. м на пятом этаже ТК «Невский центр» под гастропространство с 34 корнерами и рестораном. Инвестиции — 300 млн рублей. Открытие запланировано на конец 2026 года. Это будет первый проект компании в Петербурге, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Это будет первый проект компании в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Это будет первый проект компании в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее Market Liner запускала фудхоллы в Москве, Подольске, Рязани и Сургуте, а также планирует открытия в Тюмени, Набережных Челнах и Стамбуле. В «Невском центре» обещают флагманское пространство для лучших гастрономических концепций.

Кирилл Конторщиков