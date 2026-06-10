Все деньги чемпионата мира

“Ъ” собрал наиболее важные финансовые темы стартующего 11 июня чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике: о расходах принимающих сторон и выгоде для них, о доходах Международной федерации футбола (FIFA), призовых, предусмотренных для сборных, а также о доступности — или недоступности — турнира, оказавшегося неподъемно дорогим для многих болельщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Расходы Определить точную сумму расходов, связанных с проведением нынешнего чемпионата мира, довольно непросто. Причина ясна. Первенство пройдет сразу в трех государствах, каждое из которых имеет свою экономическую специфику. Повышают погрешность любых подсчетов колебания валютных курсов. Однако примерные оценки все же имеются. Коридор — от $12 млрд до $14 млрд. Это стандартные, если учитывать масштаб мероприятия, цифры (см. рисунок 1). В этом смысле выделяется только катарское мировое первенство, астрономические траты на организацию которого обусловлены большим количеством глобальных инфраструктурных проектов: новые дороги, метрополитен в Дохе, аэропорт и морской порт и даже целый город, построенный с нуля — Лусаил, в котором прошло открытие турнира и его финальный матч. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран А вот, скажем, Россия и Бразилия на организацию первенств, которые прошли соответственно восемь и двенадцать лет назад, потратили сопоставимые средства. Если учитывать инфляцию (она, конечно, не слишком внушительная — времени все-таки прошло немного), то США, Канада и Мексика и вовсе отделались меньшими расходами. Следует принимать во внимание и фактор, вероятно, даже более важный: Россия и Бразилия проводили куда более компактные чемпионаты мира. В них принимало участие по 32 сборные, которые провели по 64 матча. Североамериканское же первенство раздуто до 48 команд и 104 матчей. Почему расходы оказались незначительными, ясно. Из дюжины стадионов, принимавших чемпионат мира в Бразилии, новых было семь. В России — девять. США, Канаде и Мексике же не пришлось тратиться на спортивные объекты: из 16 арен ни одной новой. Стадионы уже существуют и эксплуатируются клубами высочайшего уровня. Более того, организаторам даже было из чего выбирать. Пара десятков объектов, которые были готовы принимать матчи турнира, оказались невостребованными — проиграли конкуренцию за это право.

Доходы стран-хозяек По прогнозам FIFA, чемпионат мира обеспечит прирост мирового ВВП на $40,9 млрд. ВВП США увеличится на $17,2 млрд. Иными словами, для страны, в которой пройдет львиная доля матчей, включая оба полуфинала и финал, эффект незначительный — менее 0,1 % (ВВП США превышает $32 трлн). Больше всех из стран-хозяек, уверены в Saxo Bank, повезет Мексике. Ожидается, что ее экономика получит около $3 млрд, или от 0,2% до 0,5% от ВВП, в зависимости от оценок. Чуть меньше — около $2,7 млрд — получит Канада. Однако пока сложно прикинуть, насколько существенна будет реальная выгода от проведения чемпионата мира, поскольку не до конца понятны расходы канадских городов. Газета The Globe and Mail писала, что местные власти уже «пожалели» о решении принять мировое первенство — реальные вложения, которые легли на плечи муниципальных властей, в несколько раз превысили указанные FIFA в смете.

Доходы FIFA Из наиболее свежего финансового отчета FIFA следует, что ожидаемый доход организации за четырехлетний цикл (с 2023 по 2026 год) будет равен $13 млрд. Из них около $8,9 млрд придет непосредственно в год чемпионата мира. Основные источники дохода стандартные для спортивной отрасли (см. рисунок 2). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти половина от $8,9 млрд будет получена от реализации медиаправ. В этом аспекте помогло и расширение чемпионата мира (увеличилось количество доступного для потребления контента), и место его проведения (матчи будут проходить в удобное время для зрителей из Северной Америки — самого платежеспособного региона). Более трети от общей суммы — это доходы от продажи билетов и VIP-услуг. Эта статья принесет FIFA $3 млрд — втрое больше, чем по итогам чемпионата мира в Катаре. Здесь огромное количество матчей стало фактором менее значимым. Однако главная движущая сила роста — ценовая политика FIFA: после введения головной организацией «динамического ценообразования» стоимость билетов подскочила выше всяких разумных пределов (подробнее — в разделе «Доступность для зрителей»). Еще около 20% обеспечили поступления по спонсорским и рекламным контрактам. Их размер за четыре года вырос с $1,8 млрд до $2,8 млрд — как утверждают в самой FIFA, благодаря проявленной гибкости во взаимодействии с глобальными партнерами вроде Adidas, Aramco, Visa. Теперь им предлагается возможность добавлять дополнительные услуги за отдельную плату: например, присоединяться к специальным мероприятиям, таким как проводящийся при участии Coca-Cola «Тур Кубка мира».

Призовые Общий фонд выплат сборным—участницам чемпионата мира по футболу $727 млн. Часть этой суммы — $72 млн — составляют выплаты компенсационные. Каждая команда получит по $1,5 млн на покрытие расходов, связанных с подготовкой к соревнованию. А исходя из турнирных успехов распределят $655 млн — приблизительно в полтора раза больше, чем на катарском мировом первенстве. Впрочем, на самом деле рост не такой внушительный, как может показаться. Ведь в полтора раза больше стало и сборных, которые призовой фонд делят. Базовая выплата — она полагается командам, потерпевшим неудачу на групповом этапе,— осталась на прежнем уровне в $9 млн. За проход каждого из раундов вознаграждение стало лишь чуточку щедрее (см. рисунок 3). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И, разумеется, невозможно пройти мимо вот какого факта. Призовой фонд чемпионата мира среди сборных — с запасом самого коммерчески выгодного для FIFA турнира — меньше, чем призовой фонд проведенного головной структурой прошлым летом клубного чемпионата мира, на котором 32 команды разделили $1 млрд. Довольно заметный скандал вспыхнул вокруг размера призовых весной, когда FIFA не сумела добиться для национальных федераций налогового вычета. Те выразили недовольство. Некоторые посчитали, что убыточной поездка на турнир станет даже в случае выхода в первый раунд play-off. А еще команды оказались в неравном положении. В США им придется оставить разную долю выигрыша, ведь, помимо федерального налога, они должны будут уплатить и налоги штатов. В результате под давлением FIFA пошла навстречу и согласилась повысить призовые. Правда, конкретные параметры организация не сообщила.

Доступность для зрителей О том, что чемпионат мира в США, Канаде и Мексике невероятно дорог для посещения, сказано и написано уже очень много. Билеты по $60, которыми так гордилась FIFA, чрезвычайно сложно было найти еще до состоявшейся в декабре жеребьевки группового этапа турнира. А после мартовских стыковых матчей, когда стали известны все участники турнира, цены улетели в космос. В Майами один билет на место самой низкой категории в среднем стоил $1,3 тыс. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе — более $1 тыс. Самые приятные цены были в Атланте — $422 за штуку. Причина проста: FIFA, решив воспользоваться высоким спросом, ввела систему динамического ценообразования. Последствия этой реформы заставили структуры Euroconsumers и Football Supporters Europe, защищающие права потребителей, подать жалобу в Еврокомиссию, а генеральных прокуроров штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси — начать расследование. Один из ведущих спортивных ресурсов ESPN, рассказывая о доступности турнира для зрителей, предложил взглянуть на ситуацию глазами Пола Маршалла, заядлого футбольного фаната из Южной Калифорнии. Он ездил на чемпионаты мира в Бразилию, Россию и Катар, где пробыл от матча открытия до решающей встречи. «Я потратил $10 тыс. и все равно не попаду на финал. А есть у меня друзья, такие же фанаты, которые вообще ни на одну игру не сходят. Хотя стадион через дорогу от дома»,— сетует он. Тому, кто все-таки решится посетить матч чемпионата мира, надо учитывать и другие траты. Скажем, на транспорт. Они отнюдь не символические. Чтобы съездить до стадиона и обратно на поезде или автобусе в некоторых местах придется выложить около $100 (в России и Катаре такие маршруты были бесплатными). На своей машине получится только дороже: цены на парковку, скажем, на матч открытия в Лос-Анджелесе варьируются в диапазоне от $151 до $300.

Роман Левищев