Госдума приняла закон о кратном повышении пошлин для мигрантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий кратное повышение госпошлин в миграционной сфере. Документ инициирован правительством России и вносит поправки в Налоговый кодекс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что меры будут «способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Закон предусматривает повышение налоговых пошлин для мигрантов. В частности, в 12 раз — с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей — при оформлении российского гражданства; в восемь раз — с 1,92 тысячи до 15 тысяч рублей — при оформлении разрешения на временное проживание; в пять раз — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей — при оформлении вида на жительство.

Помимо этого, увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. При этом закон освобождает иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей, от уплаты пошлин за прием в гражданство РФ.

Также закон освобождает от уплаты госпошлин за выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных в соответствии с указом президента представляющими интерес для России. Освобождаются от пошлин за прием в гражданство и выдачу вида на жительство иностранцы, заключившие контракт о службе в Вооруженных силах РФ в период спецоперации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что меры направлены на совершенствование миграционной политики. Начиная с 2024 года Госдумой принято 27 федеральных законов в этой сфере, написал господин Володин в своем Telegram-канале.