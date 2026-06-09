Ничья Армения

Парламентские выборы в Армении, продлившие правление премьера Никола Пашиняна, дали старт новой гонке партнеров Еревана за его политический выбор. Руководство ЕС и государства Евразии, включая соседей по Южному Кавказу, ждут большего сближения с Арменией. Россия, подвергшая критике армянские выборы, взяла паузу и дала понять, что отношения со страной будут зависеть от дальнейших шагов ее руководства. Таким образом, главная борьба за Армению мировых и региональных держав только начинается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николу Пашиняну и его команде предстоит серьезно подумать, что ответить Азербайджану на его ключевое требование о внесении поправок в конституцию Армении, учитывая, что партия премьера потеряла конституционное большинство в парламенте

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Николу Пашиняну и его команде предстоит серьезно подумать, что ответить Азербайджану на его ключевое требование о внесении поправок в конституцию Армении, учитывая, что партия премьера потеряла конституционное большинство в парламенте

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Международная реакция на итоги парламентских выборов в Армении оказалась столь же неоднозначной, как и их оценки внутри страны, где продолжают кипеть страсти.

Наиболее предсказуемыми выглядят комментарии руководства ЕС и европейских лидеров, включая главного лоббиста Еревана — президента Франции Эмманюэля Макрона.

Тот факт, что партия «Гражданский договор» не получила конституционного большинства, не помешал Макрону поздравить Никола Пашиняна с «убедительной победой». «С нетерпением жду начатой нами совместной работы по укреплению сотрудничества на благо наших народов, защите мира и суверенитета Армении, установлению более тесных связей с Европой»,— написал Макрон в соцсети Х.

В поздравлениях председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Антониу Кошты и главы европейской дипломатии Каи Каллас звучат хвалебные слова в адрес «демократической Армении». Однако руководители ЕС всего лишь называют Армению «партнером» и не упоминают о возможности ее членства в Евросоюзе. «Армения может на нас рассчитывать»,— заверила Урсула фон дер Ляйен, не уточнив, как далеко будет готов пойти ЕС в своей поддержке Еревана.

В отличие от европейцев, которые не идут дальше политических деклараций о поддержке премьера Пашиняна, соседи Армении по Южному Кавказу уже строят далеко идущие планы по развитию региональной интеграции вместе с Ереваном. Причем они призывают Армению после выборов завершить процесс нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном.

Подведение предварительных итогов парламентских выборов в Армении совпало с десятой встречей глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии, прошедшей 8 июня в Стамбуле.

Отношения с Арменией государств Южного Кавказа после переизбрания премьером Никола Пашиняна стали одной из главных тем переговоров глав дипломатических ведомств трех стран Хакана Фидана, Джейхуна Байрамова и Маки Бочоришвили.

«Процесс нормализации отношений с Арменией продолжается в тесной координации с Азербайджаном. На наш взгляд, по мере укрепления основ мира проекты по развитию транспортной инфраструктуры будут давать еще более значимые результаты»,— заявил хозяин встречи, глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, «наиболее обнадеживающее подтверждение этой концепции видно в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией». «Воля сторон к урегулированию открыла конкретную возможность для нашего региона. Мы поддерживаем мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и надеемся на безотлагательное подписание мирного соглашения»,— отметил господин Фидан.

Другой участник встречи в Стамбуле, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, напомнил, что «для подписания окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией необходимо решить ряд важных вопросов». «Эти принципиально важные вопросы должны быть полностью урегулированы»,— добавил Джейхун Байрамов.

Баку настаивает на устранении из конституции и других законодательных актов Армении ссылок на Декларацию о независимости, которая содержит территориальные претензии к Азербайджану. Также Баку и Ереван еще не завершили переговоры по урегулированию пограничных споров и по определению точной линии государственной границы.

В связи с этим остается неясным, как теперь Никол Пашинян сможет выполнить ключевое требование Баку, учитывая, что отсутствие конституционного большинства в новом парламенте не позволяет ему самостоятельно менять конституцию страны, а прошедшие в парламент две оппозиционные партии — «Сильная Армения» и «Армения» — выступают категорически против законодательных уступок Азербайджану.

Более того, после выборов 7 июня заметно усилившая свое положение в парламенте оппозиция явно попытается вернуть во внутриполитическую повестку страны «карабахский вопрос».

Усилия политических оппонентов Пашиняна предпринимаются несмотря на то, что Баку считает этот вопрос окончательно закрытым после роспуска в 2024 году непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и состоявшегося громкого судебного процесса над лидерами НКР, названными азербайджанской стороной «сепаратистами».

К новой неопределенности в отношениях с Евросоюзом и соседями по Южному Кавказу добавляется сохраняющаяся двусмысленность в отношениях Армении с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, резко осложнившихся накануне прошедших парламентских выборов.

В ходе состоявшегося 29 мая саммита ЕАЭС в Астане лидеры этой организации в совместном заявлении предупредили Ереван, что членство в двух союзах будет невозможно. Окончательное решение по поводу того, как решать «армянский вопрос», партнеры по ЕАЭС отложили до новой встречи, намеченной на декабрь.

Несмотря на критику Еревана со стороны его партнеров по ЕАЭС, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принимавший у себя саммит ЕАЭС, одним из первых поздравил Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор».

«Выборы, по предварительным данным большинства международных наблюдателей, прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны, открыто и при обеспечении надлежащих условий для волеизъявления граждан»,— указано в послании казахстанского лидера.

Президент Токаев отметил, что «Казахстан готов продолжить активное сотрудничество с дружественной Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес».

Кроме того, миссия наблюдателей от СНГ заявила, что выборы в Армении «были проведены в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом, прошли на многопартийной основе, были открытыми и конкурентными».

Российская сторона пока не дала свою оценку армянским выборам. «Я пока воздержусь от каких-либо официальных комментариев на этот счет, потому что не было пока окончательных результатов озвучено ЦИК Армении. Мы ждем этих результатов»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (заявление ЦИК Армении об окончательных результатах ожидается 14 июня).

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дальнейшая линия Москвы в отношениях с Арменией будет выстраиваться с учетом реальных шагов ее руководства. «Рассчитываем, что армянские власти будут руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах»,— добавила Мария Захарова.

Сергей Строкань