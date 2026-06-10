Искусственный интеллект натурально дает заработать
Как компании извлекают выгоду из ИИ-бумаг
Продолжающийся рост спроса на технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ) привел не только к увеличению прибылей компаний, которые занимаются производством чипов и других компонентов для ИИ. Акции технологических компаний растут в цене, повышая их рыночную капитализацию. В свою очередь, недавние стартапы всего за несколько лет настолько выросли, что готовы выйти на IPO, которые обещают им многомиллиардные прибыли от продажи акций.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Продажа акций
9 июня американская компания OpenAI, которая в 2022 году запустила чатбот ChatGPT, подала заявку на первичное размещение акций (IPO). «Недавно мы подали конфиденциальную заявку по форме S-1. Мы ожидаем, что она будет обнародована, поэтому просто сообщаем об этом»,— сообщила компания в соцсети X. Возможные сроки размещения пока неизвестны. По информации Reuters, компания OpenAI может выйти на биржу в сентябре 2026 года. За счет размещения акций компания планирует достичь рыночной капитализации в $1 трлн.
1 июня американский разработчик ИИ-систем — компания Anthropic направила конфиденциальную заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Количество акций и цена размещения пока не определены. В ходе последнего раунда финансирования инвесторы оценили Anthropic в $965 млрд.
Прибыль от производства
Благодаря высокому спросу на ИИ один из крупнейших в мире разработчиков чипов Advanced Micro Devices (AMD) завершил первый квартал с рекордными показателями. Выручка компании выросла на 38% и достигла $10,25 млрд. Чистая прибыль составила $1,38 млрд, что на 95% больше, чем в первом квартале 2025 года. Все показатели превзошли прогнозы аналитиков. Компания прогнозирует хорошие результаты и во втором квартале — выручку $11,2 млрд, что на 46% больше в годовом выражении. Среди бизнес-сегментов AMD самый большой рост показателей у подразделения дата-центров, его продажи взлетели на 57%, до $5,8 млрд. Этому способствовали заключенные AMD в первом квартале сделки с OpenAI и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Компания Samsung Electronics в первом квартале 2026 года нарастила операционную прибыль в 48 раз к аналогичному периоду прошлого года, до 53,7 трлн вон ($36 млрд). Чистая прибыль группы выросла до 47,1 трлн вон ($31 млрд).
Крупнейший в мире производитель полупроводников — тайваньская компания TSMC по итогам первого квартала получила чистую прибыль $18,2 млрд, что на 58% больше, чем годом ранее и выше прогнозов аналитиков. Общая выручка компании за квартал составила $35,6 млрд, что на 35% больше, чем годом ранее. TSMC сообщила, что показатели растут благодаря высокому спросу на ее чипы и другие компоненты для ИИ-технологий.
Нидерландская компания ASML, ведущий мировой производитель литографического оборудования для выпуска микросхем, чипов, памяти и пр., по итогам первого квартала нарастила чистую прибыль на 15%, до €2,8 млрд, превзойдя ожидания аналитиков. ASML также повысила прогноз продаж по итогам всего 2026 года — с предыдущих €34–39 млрд до €36–40 млрд. Компания объяснила это тем, что «перспективы роста полупроводниковой отрасли продолжают укрепляться, особенно из-за увеличения инвестиций в ИИ-инфраструктуру».
Рыночная капитализация
9 июня стало известно, что компания TSMC за год удвоила свою рыночную капитализацию до $1,427 трлн. Данный показатель делает компанию самой быстрорастущей в десятке крупнейших мировых производителей. Эксперты подчеркнули, что такой результат достигнут благодаря высокому спросу на устройства и полупроводники с искусственным интеллектом. Резкий рост капитализации позволил TSMC подняться с 12-й позиции на девятую в рейтинге 100 самых ценных компаний мира.
1 июня акции японской корпорации SoftBank выросли на 14% после ее заявления о планах инвестировать до €75 млрд в создание крупнейшего дата-центра в Европе. Благодаря этому капитализация SoftBank достигла 48,8 трлн иен (более $300 млрд), позволив обогнать Toyota (капитализация около $288 млрд), которая была самой дорогой японской компанией с 2003 года.
27 мая рыночная капитализация одного из крупнейших в Южной Корее производителей полупроводников, компании SK Hynix, достигла $1 трлн.
26 мая акции американского производителя полупроводников и других высокотехнологичных компонентов, компании Micron, выросли в цене на 18%. Это произошло после того, как швейцарский инвестбанк UBS повысил свой прогноз по стоимости акций Micron из-за сохраняющегося высокого спроса на чипы. Благодаря этому рыночная капитализация Micron впервые в ее истории достигла $1 трлн.
6 мая рыночная капитализация южнокорейской Samsung Electronics преодолела отметку в $1 трлн благодаря хорошим продажам полупроводников и росту спроса на технологии с ИИ.
Не все так однозначно
3 июня котировки акций американского производителя чипов Broadcom обрушились на 15%, сократив капитализацию компании примерно на $300 млрд, до $2,3 трлн. Накануне Broadcom сообщила, что по итогам второго квартала 2026 финансового года она получила рекордную выручку в размере $22,2 млрд. Продажи полупроводников для ИИ выросли на 143%. В следующем квартале компания ожидает выручку $29,4 млрд. Однако инвесторы сочли прогноз слишком низким в нынешних условиях лавинообразного спроса на чипы для ИИ, что и привело к обрушению котировок.
9–10 июня акции ряда крупных производителей чипов в Азии снизились в цене на 5–10% из-за опасений перегрева рынка и возобновившейся напряженности на Ближнем Востоке. Акции японской Softbank подешевели на 8%, южнокорейской SK Hynix — на 7%, Samsung Electronics — на 6%, тайваньской TSMC — на 2%.