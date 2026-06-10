Искусственный интеллект натурально дает заработать

Продолжающийся рост спроса на технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ) привел не только к увеличению прибылей компаний, которые занимаются производством чипов и других компонентов для ИИ. Акции технологических компаний растут в цене, повышая их рыночную капитализацию. В свою очередь, недавние стартапы всего за несколько лет настолько выросли, что готовы выйти на IPO, которые обещают им многомиллиардные прибыли от продажи акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Продажа акций 9 июня американская компания OpenAI, которая в 2022 году запустила чатбот ChatGPT, подала заявку на первичное размещение акций (IPO). «Недавно мы подали конфиденциальную заявку по форме S-1. Мы ожидаем, что она будет обнародована, поэтому просто сообщаем об этом»,— сообщила компания в соцсети X. Возможные сроки размещения пока неизвестны. По информации Reuters, компания OpenAI может выйти на биржу в сентябре 2026 года. За счет размещения акций компания планирует достичь рыночной капитализации в $1 трлн. 1 июня американский разработчик ИИ-систем — компания Anthropic направила конфиденциальную заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Количество акций и цена размещения пока не определены. В ходе последнего раунда финансирования инвесторы оценили Anthropic в $965 млрд.

Прибыль от производства Благодаря высокому спросу на ИИ один из крупнейших в мире разработчиков чипов Advanced Micro Devices (AMD) завершил первый квартал с рекордными показателями. Выручка компании выросла на 38% и достигла $10,25 млрд. Чистая прибыль составила $1,38 млрд, что на 95% больше, чем в первом квартале 2025 года. Все показатели превзошли прогнозы аналитиков. Компания прогнозирует хорошие результаты и во втором квартале — выручку $11,2 млрд, что на 46% больше в годовом выражении. Среди бизнес-сегментов AMD самый большой рост показателей у подразделения дата-центров, его продажи взлетели на 57%, до $5,8 млрд. Этому способствовали заключенные AMD в первом квартале сделки с OpenAI и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Компания Samsung Electronics в первом квартале 2026 года нарастила операционную прибыль в 48 раз к аналогичному периоду прошлого года, до 53,7 трлн вон ($36 млрд). Чистая прибыль группы выросла до 47,1 трлн вон ($31 млрд). Крупнейший в мире производитель полупроводников — тайваньская компания TSMC по итогам первого квартала получила чистую прибыль $18,2 млрд, что на 58% больше, чем годом ранее и выше прогнозов аналитиков. Общая выручка компании за квартал составила $35,6 млрд, что на 35% больше, чем годом ранее. TSMC сообщила, что показатели растут благодаря высокому спросу на ее чипы и другие компоненты для ИИ-технологий. Нидерландская компания ASML, ведущий мировой производитель литографического оборудования для выпуска микросхем, чипов, памяти и пр., по итогам первого квартала нарастила чистую прибыль на 15%, до €2,8 млрд, превзойдя ожидания аналитиков. ASML также повысила прогноз продаж по итогам всего 2026 года — с предыдущих €34–39 млрд до €36–40 млрд. Компания объяснила это тем, что «перспективы роста полупроводниковой отрасли продолжают укрепляться, особенно из-за увеличения инвестиций в ИИ-инфраструктуру».

Рыночная капитализация 9 июня стало известно, что компания TSMC за год удвоила свою рыночную капитализацию до $1,427 трлн. Данный показатель делает компанию самой быстрорастущей в десятке крупнейших мировых производителей. Эксперты подчеркнули, что такой результат достигнут благодаря высокому спросу на устройства и полупроводники с искусственным интеллектом. Резкий рост капитализации позволил TSMC подняться с 12-й позиции на девятую в рейтинге 100 самых ценных компаний мира. 1 июня акции японской корпорации SoftBank выросли на 14% после ее заявления о планах инвестировать до €75 млрд в создание крупнейшего дата-центра в Европе. Благодаря этому капитализация SoftBank достигла 48,8 трлн иен (более $300 млрд), позволив обогнать Toyota (капитализация около $288 млрд), которая была самой дорогой японской компанией с 2003 года. 27 мая рыночная капитализация одного из крупнейших в Южной Корее производителей полупроводников, компании SK Hynix, достигла $1 трлн. 26 мая акции американского производителя полупроводников и других высокотехнологичных компонентов, компании Micron, выросли в цене на 18%. Это произошло после того, как швейцарский инвестбанк UBS повысил свой прогноз по стоимости акций Micron из-за сохраняющегося высокого спроса на чипы. Благодаря этому рыночная капитализация Micron впервые в ее истории достигла $1 трлн. 6 мая рыночная капитализация южнокорейской Samsung Electronics преодолела отметку в $1 трлн благодаря хорошим продажам полупроводников и росту спроса на технологии с ИИ.

Не все так однозначно 3 июня котировки акций американского производителя чипов Broadcom обрушились на 15%, сократив капитализацию компании примерно на $300 млрд, до $2,3 трлн. Накануне Broadcom сообщила, что по итогам второго квартала 2026 финансового года она получила рекордную выручку в размере $22,2 млрд. Продажи полупроводников для ИИ выросли на 143%. В следующем квартале компания ожидает выручку $29,4 млрд. Однако инвесторы сочли прогноз слишком низким в нынешних условиях лавинообразного спроса на чипы для ИИ, что и привело к обрушению котировок. 9–10 июня акции ряда крупных производителей чипов в Азии снизились в цене на 5–10% из-за опасений перегрева рынка и возобновившейся напряженности на Ближнем Востоке. Акции японской Softbank подешевели на 8%, южнокорейской SK Hynix — на 7%, Samsung Electronics — на 6%, тайваньской TSMC — на 2%.

Евгений Хвостик