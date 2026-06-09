TSMC за год удвоила рыночную капитализацию

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) в настоящее время поднялась с 12-й позиции на девятую в рейтинге 100 самых ценных компаний мира. Этому способствовал рост ее рыночной капитализации более чем в два раза за последний финансовый год, пишет во вторник тайваньская газета Taipei Times со ссылкой на отчет PricewaterhouseCoopers (PwC).

По состоянию на 31 марта, согласно отчету, рыночная стоимость TSMC выросла на 101% в годовом исчислении, до $1,427 трлн. Данный показатель делает компанию самой быстрорастущей в десятке крупнейших мировых производителей. Со слов директора по маркетингу PwC в Тайване Лин Ифана сообщается, что результат достигнут компанией на высоком спросе на устройства и полупроводники с искусственным интеллектом (ИИ).

TSMC была единственной тайваньской компанией в топ-100. Однако, ее успех позволил Тайваню подняться на четвертое место в мире, которое остров теперь занимает, уступая только США, Китаю и Саудовской Аравии.

В глобальном масштабе совокупная рыночная капитализация 100 крупнейших компаний достигла рекордных $51,8 трлн, что на $9,211 трлн или на 22% больше, чем годом ранее. В прошлом году фиксировался рост всего в 7%.

Эрнест Филипповский