SoftBank пообещал инвестировать до €75 млрд в создание крупнейшего дата-центра в Европе

Японский холдинг SoftBank инвестирует до €75 млрд в создание масштабной сети вычислительных кластеров искусственного интеллекта (ИИ) во Франции, сообщает Financial Times. Договоренность была достигнута на личной встрече президента Эмманюэля Макрона и главы SoftBank Масаёси Сона. Этот проект может стать крупнейшим дата-центром в Европе.

На первом этапе SoftBank вложит €45 млрд в строительство вычислительных мощностей на 3,1 ГВт на севере Франции к 2031 году с перспективой расширения до 5 ГВт. Как отмечает издание, это эквивалентно выработке пяти атомных электростанций или пиковому потреблению электроэнергии всем Нью-Йорком. Главный хаб построят в Дюнкерке совместно со Schneider Electric.

С помощью этого мегапроекта Франция рассчитывает сократить отставание в ИИ-инфраструктуре от США и Китая. По данным FT, Эмманюэлю Макрону удалось привлечь инвестора обилием дешевой атомной энергии и обещанием быстро выдать все необходимые разрешения.