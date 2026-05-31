SoftBank пообещал инвестировать до €75 млрд в создание крупнейшего дата-центра в Европе
Японский холдинг SoftBank инвестирует до €75 млрд в создание масштабной сети вычислительных кластеров искусственного интеллекта (ИИ) во Франции, сообщает Financial Times. Договоренность была достигнута на личной встрече президента Эмманюэля Макрона и главы SoftBank Масаёси Сона. Этот проект может стать крупнейшим дата-центром в Европе.
На первом этапе SoftBank вложит €45 млрд в строительство вычислительных мощностей на 3,1 ГВт на севере Франции к 2031 году с перспективой расширения до 5 ГВт. Как отмечает издание, это эквивалентно выработке пяти атомных электростанций или пиковому потреблению электроэнергии всем Нью-Йорком. Главный хаб построят в Дюнкерке совместно со Schneider Electric.
С помощью этого мегапроекта Франция рассчитывает сократить отставание в ИИ-инфраструктуре от США и Китая. По данным FT, Эмманюэлю Макрону удалось привлечь инвестора обилием дешевой атомной энергии и обещанием быстро выдать все необходимые разрешения.
Инвестиции SoftBank во Францию являются частью более широкой стратегии компании по масштабному развитию искусственного интеллекта. Ранее SoftBank уже инвестировал миллиарды долларов в американскую компанию OpenAI — разработчика ChatGPT, а также участвовал в создании совместного предприятия Stargate вместе с OpenAI и Oracle для развития ИИ в США. Кроме того, SoftBank планировал значительно увеличить свои инвестиции в разработку ИИ в США до $1 трлн, стремясь создать роботизированный промышленный парк.
Франция, со своей стороны, активно стремится развивать индустрию ИИ и сократить отставание от США и Китая. Президент Эмманюэль Макрон ранее заявлял о намерении активно инвестировать в эту область, выделив €500 млн на поддержку ИИ-проектов. Страна также готовилась к массовому использованию камер наблюдения под управлением ИИ во время летних Олимпийских игр в Париже, что вызвало дебаты, но подчеркнуло амбиции Франции в освоении этой технологии.