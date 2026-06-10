Путина проинформировали о подрыве BMW в Балашихе

Президенту России Владимиру Путину предоставили информацию компетентных органов о взрыве, который произошел накануне в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По данным «Ъ», рано утром 9 июня при подрыве бомбы, заложенной под днище автомобиля BMW, погиб 62-летний водитель. Его личность не раскрывалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

«Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается. Что касается взрыва: да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется»,— сообщил господин Песков.

Взрыв произошел около 5:30 мск во дворе многоквартирного дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. По данным источников «Ъ» в силовых структурах, под днищем иномарки сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 500 г в тротиловом эквиваленте. BMW X3 взорвался вскоре после запуска двигателя.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, однако по какой статье — пока неизвестно. В апреле 2025 года в том же микрорайоне при взрыве погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба, 59-летний генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Что известно о взрыве — в материале «Ъ».