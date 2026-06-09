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Мощность бомбы в Балашихе оценили в 500 граммов в тротиловом эквиваленте

Для подрыва водителя BMW в Балашихе использовали СВУ на 500 граммов тротила

Взрыв машины в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб водитель BMW, оказался криминальным. По данным источников «Ъ» в силовых структурах, под днищем иномарки сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 500 г в тротиловом эквиваленте.

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Фото: Коммерсантъ / Оксана Зуйко  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Оксана Зуйко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Оксана Зуйко  /  купить фото

ЧП произошло рано утром 9 июня во дворе дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Автомобиль BMW X3 взорвался вскоре после запуска двигателя. По данным следствия, от полученных ранений водитель умер на месте.

Возбуждено уголовное дело. Подмосковная прокуратура контролирует ход расследования.

Что известно о взрыве — в материале «Ъ».

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