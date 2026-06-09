Мужчина погиб при взрыве автомобиля во дворе дома в Балашихе

Следственный комитет подтвердил сообщения в СМИ и Telegram-каналах о взрыве машины в подмосковной Балашихе сегодня рано утром. Возбуждено уголовное дело.

Согласно заявлению ведомства, взрыв произошел около 5:30 мск. Автомобиль BMW X3 взорвался сразу после включения двигателя и начала движения. «Водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия», — сообщили в СКР.

Прокуратура Московской области уточнила, что ЧП произошло на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. И.о. прокурора региона Андрей Ганцев поручил городскому прокурору Балашихи координировать работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия.

В апреле 2025 года в том же микрорайоне при взрыве погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба, 59-летний генерал-лейтенант Ярослав Москалик. В убийстве был признан виновным Игнат Кузин. 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.