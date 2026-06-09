Что известно о взрыве автомобиля BMW в Балашихе

Рано утром 9 июня во дворе многоквартирного дома в подмосковной Балашихе почти сразу после начала движения взорвался автомобиль BMW. Погиб водитель. Его личность не раскрывается. Сотрудники подмосковного ГСУ СКР возбудили уголовное дело, однако по какой статье — теракте или убийстве — пока также неизвестно. Год назад в том же микрорайоне при взрыве погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба, 59-летний генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Что известно о новом взрыве — в материале «Ъ».

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Взрыв Как сообщается в пресс-релизе СКР, взрыв произошел в автомобиле марки BMW X3 около 05:30 мск возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов.

По данным источников «Ъ» в силовых структурах, речь идет о бомбе, которая была заложена под днищем иномарки. Мощность взрывного устройства — до 500 г в тротиловом эквиваленте.

По данным РЕН ТВ, взрывное устройство было заложено под водительское сиденье.

Водитель автомобиля, который ехал за BMW X3, рассказал телеканалу, что в иномарке было два взрыва. В пресс-релизе СКР речь идет об одном взрыве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Как рассказал очевидец, BMW X3 начала выезжать с парковки, проехала несколько метров по дороге, и в этот момент произошел первый взрыв. После, рассказал очевидец, BMW X3 врезалась в припаркованный у правой обочины Haval. Собеседник телеканала рассказал, что он выскочил из своей машины, подбежал к BMW X3 и применил огнетушитель, после чего начал доставать водителя. «Он такой уже, хрипел, кричал что-то, — рассказывает очевидец про пострадавшего. — Оттащил от машины метров на десять, наверное. <...> И в этот момент второй взрыв. Машина еще сильнее загорелась».

На видеозаписи, которая была сделана телеканалом уже после того, как место происшествия было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, видно, что автомобиль BMW X3 выгорел полностью. Взрывная волна, судя по видео, была такой силы, что части кузова автомобиля разлетелись на несколько метров — речь идет о фрагментах бампера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ В ближайшее время, как сообщается в пресс-релизе СКР, будет назначено несколько судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Ведется розыск человека, установившего взрывчатку.

Погибший Личность человека, который находился за рулем BMW X3, не раскрывается.

В результате взрыва, как сообщается в пресс-релизе СКР, «водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия».

По данным Shot, погибшему было 62 года. BMW X3 он приобрел 1 год и 8 месяцев назад. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Расследование Расследованием уголовного дела занимается главное следственное управление СКР по Московской области.

Территория у дома по улице Колдунова оцеплена, на месте работают сотрудники полиции, ДПС и Следственного комитета.

На месте работу сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб координирует Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко.

Матвей Иващенко