Мэр Режа заявил о планах обновить состав гордумы более чем наполовину

По итогам предварительного голосования (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в думу Режа (Свердловская область) победу одержали шесть действующих депутатов от партии власти из десяти, сообщил мэр Евгений Чепчугов на своей странице «ВКонтакте». По его словам, четырех единороссов, восемь представителей от «Справедливой России», одного коммуниста и самовыдвиженца должны заменить 14 «новых лиц».

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Переизбраться в думу Режа рассчитывают:

Директор школы №2 Светлана Николаева;

Иван Боярских, в 2021 году занявший должность заместителя главного инженера по производству компании «Сафьяновская медь»;

Старший фельдшер скорой медицинской помощи Режевской центральной районной больницы (ЦРБ) Екатерина Тетерина;

Преподаватель Режевского политехникума Марина Киселева;

Заместитель главного врача Режевской ЦРБ по медицинской части Геннадий Нешатаев;

Заведующая детским поликлиническим отделением в Режевской ЦРБ Елена Саган.

Вновь представлять интересы «Единой России» в думе Режа не смогут действующие депутаты:

Пенсионер, бывший спикер Николай Бачинин. В марте Свердловский облсуд по иску прокуратуры лишил его должности председателя из-за нарушений требований антикоррупционного законодательства. Надзорное ведомство выяснило, что в 2021-2023 годах политик незаконно выписывал самому себе премии и надбавки за особые условия в максимальном размере. Таким образом он получил свыше 1,7 млн руб;

Директор школы №13 Александр Копалов;

Алексей Кузьмин, который в 2021 году занимал должность главного инженера «Сафьяновской меди»;

Глава фермерского хозяйства Александр Латников.

Сменить их и 10 представителей оппозиции планируют:

Директор управления культуры и молодежной политики Режа Татьяна Лапочкина;

Экс-кандидат в депутаты Игорь Макаров, который в 2021 году занимал должность руководителя режевского офиса продаж и обслуживания клиентов отделения свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»;

Основатель компании «Трансформатор-Реж» Александр Бутылкин;

Директор школы №3 Светлана Шишканова;

Директор Центра культуры и искусств Режа Александр Гущерев;

Экс-кандидат в депутаты, директор природно-минералогического заказника «Режевской» Артем Сергушин;

Заместитель директора школы №10 по учебно-воспитательной работе Ирина Коробейникова;

Экс-кандидат в депутаты Михаил Зиновьев, который в 2021 году занимал должность заместителя главного энергетика «Сафьяновской меди»;

Партийные активисты и сторонники партии М.П. Старков, А.Л. Захарова, И.В. Авдюкова, С.В. Писарев, А.С. Малахов и Т.В. Якимов.

Евгений Чепчугов пояснил, что при формировании списка кандидатов от «Единой России» был применен «сбалансированный подход». «Среди них есть те, кто уже является действующими депутатами, есть новые лица. Политический процесс не статичен, меняется страна, меняются вызовы, меняются подходы к решению вопросов. Мы идем вперед»,— добавил градоначальник.

Дума Режа формируется по мажоритарной системе: 20 депутатов избираются по пяти четырехмандатным округам. На основных выборах в сентябре избиратели смогут проголосовать за четырех кандидатов из всех указанных в бюллетене. От каждого округа будут избраны четыре человека, которые получили наибольшее число голосов. Полномочия нового созыва думы истекут в 2031 году. На выборах в 2021 году победу одержали 10 кандидатов от «Единой России», восемь от «Справедливой России», один претендент от КПРФ и самовыдвиженец.

Действующие депутаты утвердили Евгения Чепчугова мэром Режа в ноябре 2025 года только с четвертой попытки. В интервью «Ъ-Урал» градоначальник заявил, что в думе остро стоит проблема «политического инфантилизма». «Если не найдем компромисс, то на выборах в сентябре каждая из политических сил выставит свои команды кандидатов, в этой борьбе и решим, по чьей программе будем продолжать развитие города. Все будет зависеть от выбора земляков»,— сказал тогда господин Чепчугов.

Василий Алексеев