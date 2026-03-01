«Будем наносить добро и причинять пользу»

Реж получил широкую известность в Свердловской области как город с активной политической жизнью, где депутаты не могли выбрать главу администрации на протяжении трех лет и впервые в истории Среднего Урала ушли в отставку из-за роспуска думы по инициативе губернатора. В 2025 году представительный орган вновь выступал против избрания мэра и только с четвертой попытки утвердил главой города Евгения Чепчугова, предложенного главой региона Денисом Паслером. В интервью «Ъ-Урал» господин Чепчугов заявил о необходимости покончить с «режевским политическим инфантилизмом» и объединить усилия над городскими проектами по увеличению турпотока в пять раз, строительству студенческого кампуса и созданию эффективной системы теплоснабжения.



— Губернатор Денис Паслер во время визита в Реж в январе сообщил о необходимости комплексного подхода в развитии города. Какие объекты должны быть обновлены или созданы в ближайшей и долгосрочной перспективе, чтобы решить наиболее острые проблемы округа?

ЖКХ

— Главная задача администрации сейчас — понять возможности вывода города из положения, в котором он оказался, и по возможности устранить его слабые места. В первую очередь это проблемы в сфере ЖКХ — мы поддерживаем общий уровень ее функционирования, но крайне необходимо начать уже запланированные мероприятия до момента достижения критического уровня износа.

Ставим задачу сделать более эффективным теплоснабжение Режа — анализируем существующую схему и ищем альтернативу.

Необходимо принять техническое решение по действующей низкоэффективной котельной в районе Быстринский для обеспечения людей комфортными условиями проживания. Котельная была построена исходя из потребностей химзавода, но из-за экономической ситуации предприятие пропало с карты, его полный снос завершили в 2014 году, а избыточная генерация и сегодня продолжает нести нам убытки. В то же время летом в отдельных районах города периодически пропадает горячая вода, чего не должно быть. Проект по строительству новой газотурбинной теплоэлектроцентрали и тепловых сетей за 3,5 млрд руб. по концессии должен был закрыть этот вопрос, но он не может быть реализован в существующих реалиях, это нужно объективно признать. В настоящее время от нас требуется найти альтернативу.

Разрабатываем ее со специалистами института развития ЖКХ и энергосбережения им. Николая Данилова, которые должны определить в какую сторону необходимо двигаться городу. Вместе создадим концепцию развития и пойдем доказывать необходимость ее реализации профильным министерствам: в течение 2026 года мы уже сможем говорить о необходимом объеме средств, сроках их освоения и о каком-то финансировании.

Будем усиленно заниматься вопросами качественного водоснабжения и водоотведения микрорайона Новокочнево и села Останино — территорий, где мы пошли на развитие Режа, выделяем земли для многодетных семей, которые пожелали выехать в частный сектор и построить дома. В ближайшее время приступим к реконструкции Липовского водовода.

Туризм

— Денис Владимирович обратил внимание на природный потенциал округа, освоение которого и предусматривает комплексное развитие Режа — у нас есть все предпосылки для формирования туристско-рекреационного кластера. В округе появились представители Ассоциации развития курортов, которые занялись Липовским геологическим парком. Провели несколько встреч, есть идеи по развитию направления в формате «геопарк» на базе минералогического заказника. Рядом с ним работает Липовская водолечебница с уникальными свойствами воды и техническим оснащением, развивается курорт «Баден-Баден Реж», и все это на территории с хорошим историческим багажом в виде родины горщика Данилы Зверева — прообраза Данилы-мастера из бажовских «Уральских сказов».

Если объединить все это концептуально, будет сформирован мощный комплекс объектов, который привлечет большой поток туристов для отдыха, оздоровления и погружения в историю Режа.

Мы сопоставляем себя с Оленьими ручьями — где они и что из себя представляют знают все, а про минералогический заказник в Реже слышало не так много народа. При этом мы гораздо ближе к областной столице, всего в 70 км, и при всей перегруженности локаций Екатеринбурга мы минимально подвержены воздействию мегаполиса. Есть все основания говорить о росте турпотока в Реж за несколько лет с сегодняшних 20 тыс. до 100 тыс. человек в год.

Производство и АПК

— На территории активно развивается «Сафьяновская медь», она разрабатывает запасы медной руды и является предприятием с долгосрочной перспективой. В настоящее время на территорию заходит АО «Полиметалл», который планирует создавать предприятия, связанные с добычей золота. Все компании настроены на социальное партнерство, что позволит реализовать совместные проекты.

Развитие объектов туристической сферы может оказать положительный синергетический эффект на фермерское хозяйство за счет продажи их продукции гостям округа. Как ни крути, кружка фермерского молока будет стоить дороже, чем у крупного холдинга, но она будет жирнее, вкуснее и качественнее, и это найдет отклик у туристов.

— В стратегии развития Режа отмечены планы по увеличению общего оборота предприятий города до 19 млрд руб. к 2030 году и до 21 млрд руб. к 2035 году. Округ приближается к их достижению?

— Стремимся. Проблема российского предпринимательства всегда была в том, что все существуют в условиях постоянных изменений, из-за чего превалируют краткосрочные проекты, реализация которых приводит к результатам в течение двух-трех лет. Единственное, что можно точно сказать, при любом развитии направлений промышленности, науки и техники, одно из значимых преимуществ Режа — это логистика. Мы находимся вблизи Екатеринбурга и можем быть транспортным хабом Свердловской области, так как через нас идут дороги на Ирбит, Алапаевск, Артемовский и Невьянск. Вокруг Екатеринбурга формируется уже второй или третий круг логистических баз, вскоре эта инфраструктура дойдет и до нас.

— В 2020 году власти Режа подписали соглашение с Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) о создании индустриального парка. Как открытие площадки отразилось на развитии бизнеса в городе?

— Показатель эффективности технопарка является появление предприятий, которые после создания постоянно на слуху. В Реже пока такого нет, и это серьезная тема, над которой придется поработать. Не исключаю, что в ближайшее время технопарк заявит о себе, но пока мы не стали «Сколково».

— Режевской политехникум выпускает достаточное число кадров для развития местных предприятий?

— Частично он покрывает запросы, но спрос на квалифицированные кадры остается высоким. Ситуацию сильно исправило бы создание кампуса для среднетехнического профессионального образования, что привлекло бы молодежь из других муниципалитетов, как бы цинично это не звучало. Это подтолкнет власти соседних округов включиться в здоровую конкуренцию за трудовые ресурсы и позволит оживить территории.

Наша задача предложить выпускникам школ альтернативу переезда в Екатеринбург, где они станут только лишь «одними из». В Реже, в свою очередь, они смогут занять гарантированную профессиональную нишу, получать высокую зарплату, иметь перспективы роста и вместо пожизненной оплаты ипотеки или съема получить жилье от предприятий. Мы сможем помочь землей, сейчас рассматриваем участки для строительства жилья для персонала ряда предприятий и Липовской водолечебницы.

— Почему администрация и компании Режа ранее не реализовывали близкие по масштабу совместные проекты?

— Мы пока сложно сходимся с местными предприятиями. Мой заместитель по экономике Сергей Тарасов активно пытается настроить контакт. Возможно, влияет неудачный опыт взаимодействия с прошлыми командами администрации, но никого ни в чем не обвиняю — у каждого главы были проблемы, которые требовалось решать. Но этот багаж мы ощущаем, и чтобы выйти в доверительный диалог, нужно предпринять усилия для рождения совместных проектов. Пока получается не очень, на это нужно время.

— В перспективе возможны совместные проекты по обновлению облика города, по реконструкции той же заброшенной части предприятия прямо в центре Режа?

— Это площади Режевского механического завода и Режского никелевого завода, и при экономическом подъеме и технологическом прорыве возможно расширение предприятий на этих площадках: размещение новых мощностей или производств. Если строить иной объект, например, проводить благоустройство территории, то необходимо договориться о демонтаже и сносе цехов, что обойдется в весомую сумму. Сейчас у города другие приоритеты.

Одной из площадок, которую в первую очередь необходимо благоустроить, является вокзал со сквером около него — это лицо города. Территория принадлежит РЖД, на протяжении многих лет администрация просит у компании передать объект в собственность города, однако реакции нет. Пока проблема висит, мы не можем привести в порядок сквер, так как возникнет нецелевое расходование средств. В целом район около железной дороги обойден вниманием, и жители справедливо критикуют нас за это.

На сегодня, первое, с чего стоит начинать — выстроить нормальную работу по содержанию улиц. Начнем с очевидного, затем от этого пойдем к более сложным проектам благоустройства.

В архивах Режа есть дизайн-проект по набережной вдоль берега водохранилища, если его воплощать в жизнь, он не должен быть безликим. Есть микрорайон Гавань, на другом берегу расположен микрорайон Машиностроителей, в народе «Семь ветров», поскольку он на горе, где сильно продувает. И это можно обыграть, создать тематические муралы, объекты благоустройства в виде кораблей, главное наличие игровых и познавательных элементов с привязкой к месту.

— Как будет развиваться туристическая инфраструктура в самом городе?

— Рассматриваем создание информационного центра в доме управляющего завода, так называемом «Господском доме», или возведем для него модульную конструкцию, которая бы гармонично вписывалась в архитектуру города. В нем люди смогут отдохнуть с дороги, перекусить и приобрести режевские сувениры. Есть проект «ProРеж», его создатели постоянно генерируют новые идеи, в ходу толстовки, худи с надписью «Реж 1773» и принтом, который отсылает к городу, и это востребовано. Мне, к примеру, всегда есть с чем прийти на встречи, приезжаешь в тот же Артемовский к Андрею Ивановичу (Клименко, глава города.— «Ъ-Урал»), и даришь нашу вещь. У человека остается память и визитная карточка муниципалитета, что продвигает город.

Нам в целом следует научиться показывать наши предприятия, ту же территорию бывшего механического завода, и нашу городскую плотину. Если это правильно подать и объяснить, что это гидротехническое сооружение породили демидовские времена, когда вода двигала машины, показать механизм подъема шлюзов и еще дать какую-нибудь кнопку нажать, не выпустив при этом все водохранилище, было бы вообще замечательно.

— Какие новые объекты планируется создавать на территории геопарка, чтобы добиться роста посетителей с 20 тыс. до 100 тыс. в год?

— На сегодня основными его объектами притяжения туристов являются прогулочная тропа вокруг карьера с чистейшей водой — это единственный водоем в Свердловской области, где по санитарным нормам можно безопасно купаться. Карьер идет уступами, в связи с чем обсуждается создание локаций в его подводной части для развивающегося там дайвинг-клуба, а в верхней — расположение глэмпингов. На этой же территории хотим организовать палаточный лагерь для отдыха детей, чтобы они могли провести каникулы на территории минералогического заказника, который их сверстники из других городов смогут увидеть от силы несколько раз в жизни и за деньги.

Идея этого места переориентировать людей, чтобы не было фобии «не поеду в Реж, что я там не видел? Полечу в Турцию на пляжи».

У нас много того, что большинство людей ни разу не видело в жизни — та же образованная в мраморах пещера «Черный кот» в геопарке, аналогов которой среди всех 5 тыс. пещер в России всего четыре. Поэтому нами и движет эта идея, если создадим мощный центр притяжения, то сразу начнет подтягиваться городской музей, проводиться больше экскурсий по городу и предприятиям, создаваться гостиничный фонд, которого катастрофически не хватает.

Возможно, будем транслировать эту идею через соцсети и нашу газету «Режевская весть». Есть желание развить ее и сделать аналог Russia Today Маргариты Симоньян, например, Rezh Today, который бы выпускал актуальные новости и привлекал большее количество читателей, нежели обычный официальный печатный орган администрации. Хороший пример такой прессы — журнал «Эксперт», который писал об экономике, науке, выпускал материалы на злобу дня. К этому хотелось бы подойти и с «Режевской вестью» и ее редактором Еленой Гороховой, это команда профессионалов.

— В связи с ростом численности туристов в городе улучшат качество работы пассажирского транспорта?

— Просматриваем новую систему договоров с перевозчиками, тарифов и схему маршрутов, чтобы создать комфортные условия работы для подрядчика. Основные моменты, в которые мы утыкаемся — это даже не нехватка автобусов, а физическое отсутствие водителей и изменение пассажиропотока. Если раньше при поездках в другие населенные пункты 50 человек уезжало, и столько же приезжало, сегодня мы отправляем пустой транспорт за пятью людьми. Это необходимо, но экономически затратно. В обновленной схеме мы пытаемся сохранить социальные маршруты, которые обеспечивают перемещение людей с вокзала до детской поликлиники, с «Семи ветров» до новой поликлиники, в остальном придется искать компромисс.

— Как власти Режа работают с деревнями и селами, которые находятся в упадке?

— Мы настроены поддерживать все населенные пункты, будем бороться за их существование даже в условиях нынешней бюджетной сдержанности. В декабре прозвучало обращение к президенту Владимиру Путину по закрытию школы в селе Арамашка на 200 человек, пытаемся решить эту проблему с министерством образования региона, потому что ситуацию с демографией надо улучшать. Если населенный пункт потеряет одно из своих основополагающих ядер — школу, клуб или больницу, то спад территории и отток людей начнется сразу. Для поддержания всех 30 населенных пунктов, кроме Режа, требуются гигантские вложения, но мы все сами родом из деревень, это оплот традиционализма и нашей культуры, и нельзя от него избавляться из-за отсутствия экономических выгод.

— За время руководства Режом вам удалось сформировать команду для реализации заявленных планов?

— Потребовались непростые кадровые решения по формированию новой команды, чтобы разобраться с результатом работы прошлых деятелей на территории. Одним из первых назначил заместителя по экономике Сергея Тарасова, который в 2021-2025 годах возглавлял Верхний Уфалей (Челябинская область), его опыт и навыки отвечают всем требованиям, которые ставит перед нами время. От него идет много действенных советов при обсуждении проблем города и путей их решения. Не так давно к работе в должности заместителя главы по социальным вопросам приступила Ирина Гаренских, которая работала директором школы в Арамашке. Осталось дождаться заместителя по ЖКХ и формирование топовой команды будет завершено.

В рабочем процессе поймем, в какую сторону двигаться, и определимся с полномочиями каждого сотрудника. Успех заявленных планов будет зависеть от нашей боевой слаженности, будем наносить добро и причинять пользу.

— К моменту избрания на должность мэра в ноябре вам удалось прийти к общему взгляду на дальнейшее развитие Режа с депутатами думы?

— Мы сумели найти политический компромисс, когда избрали меня главой, но в какой-то момент режевской политический инфантилизм снова взял верх. У ряда депутатов в преддверии выборов нового состава думы в сентябре появился соблазн снова похайпить на проблемах города, которые мне достались по наследству, вынести их на люди и покритиковать главу. Я ни на кого из них не держу зла за сказанное, но и не теряю надежды достучаться до здравого смысла этих людей. Есть проекты, которые мы должны обсуждать все вместе — по ЖКХ, работе автобусов и содержанию улиц. Если не найдем компромисс, то на выборах в сентябре каждая из политических сил выставит свои команды кандидатов, в этой борьбе и решим, по чьей программе будем продолжать развитие города. Все будет зависеть от выбора земляков.

— Как вы оцениваете итог работы вашего предшественника Ивана Карташова на посту мэра?

— За время работы Иван Геннадьевич заложил много положительных моментов для развития Режа, та же реконструкция Липовского водовода — это проект, финансирование которого он защитил, а сейчас мы пытаемся его реализовать в жизнь. Много обсуждений итогов его деятельности, но с моей точки зрения дальше всех рассудит история. Тот, кто пытается сегодня рассуждать об эффективности работы прежнего главы, никогда не работал на этой должности, не понимает груза ответственности за принимаемые решения и за людей. Я лично знаком с Иваном Геннадьевичем, и никогда этим знакомством не тяготился. Что бы ни говорили различные «доброжелатели», но именно при нем округ пережил эпидемию COVID-19, частичную мобилизацию и стихийные пожары. Со своими обязанностями он справился, а остальное, я не считаю себя в праве обсуждать. Нам всем необходимо смотреть в будущее.

Беседовал Василий Алексеев

Режевской муниципальный округ Муниципальное образование Свердловской области. Площадь округа составляет 1,9 тыс. кв. км. Численность населения на начало 2025 года, по данным Свердловскстата — 45 тыс. человек. Расстояние от Екатеринбурга до Режа — 83 км. В состав муниципального округа входит 31 населенный пункт, включая административный центр. Ведущими предприятиями территории являются компании «Сафьяновская медь», «Режкабель», «Реж-хлеб» и «Уральского завода промышленной кооперации» (УЗПК). Доходы бюджета Режа на 2026 год, согласно данным местной думы, планируются в объеме 3 млрд 529 млн руб., расходы — 3 млрд 602 млн руб.