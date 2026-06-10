В Китае введен первый в мире подводный центр обработки данных на энергии ветра

У берега Шанхая начал работу первый в мире подводный дата-центр Lingang, работающий на ветряных двигателях. Таким образом Китай предлагает решение энергетических проблем, возникших в результате бума искусственного интеллекта, сообщает газета The Guardian.

Демонстрационный проект Lingang, который был запущен в мае, имеет мощность 24 МВт. Это совместный проект HiCloud Technology и госкомпании China Communications Construction. Объем вложений превысил 1,6 млрд юаней ($236,2 млн). Центр расположен в 10 км от побережья на глубине 10 м. Ранее, в 2023 году, HiCloud запустила первый в мире коммерческий подводный дата-центр на Хайнане. Однако шанхайский проект — первый на энергии морской ветряной электростанции.

По данным правительства КНР, подводный центр потребляет на 20% меньше энергии по сравнению с наземными благодаря естественному охлаждающему эффекту моря. В наземных от 25% до 40% общей потребности в электроэнергии приходится на охлаждение серверов.

Также данный способ размещения снижает потребность в воде. На неделе Институт водных ресурсов, окружающей среды и здравоохранения Университета ООН предупредил, что к 2030 году потребление воды дата-центрами может достичь 9,3 трлн л, что сопоставимо с бытовыми потребностями всех 1,3 млрд жителей Африки к югу от Сахары, пишет издание.

Эрнест Филипповский