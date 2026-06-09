В думе Екатеринбурга раскритиковали мэрию за работы в сквере Бориса Рыжего

Администрация Екатеринбурга и спонсоры, которые заявили о планах вложить средства в благоустройство сквера Бориса Рыжего на ул. Титова, продолжают «возню» и ставят под риск завершение работ на объекте в 2026 году, как ранее обещал мэр Алексей Орлов, заявил депутат гордумы Дмитрий Сергин («Единая Россия») на заседании представительного органа. Директор департамента благоустройства администрации Тамара Благодаткова заверила, что проектная документация уже согласована со всеми службами мэрии и сейчас проходит утверждение в сетевых компаниях. «Как только закончится эта работа, будет принято совместное решение. Часть средств у нас предусмотрена»,— добавила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Сергин возмутился, что вновь получил ответ от администрации «без конкретики». «Алексей Орлов при утверждении бюджета сказал, что сквер будет. Вот когда эти сетевые компании закончат согласование? Уже середина июня. Мы опять этими переносами придем к тому же, что деньги, которые заложены в бюджете, опять не освоим и перенесем на следующий год»,— подчеркнул депутат.

Госпожа Благодаткова пригласила Дмитрий Сергина принять участие в совместном совещании со спонсорами и, в том числе, обсудить вопрос памятника Борису Рыжему. «Я всегда готов»,— отметил депутат.

Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Челябинске. В 1980 году вместе с семьей переехал в Свердловск в жилой район Вторчермет. С 13 лет начал писать стихи. Публиковался в журналах «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион», «Русский альманах», альманахе Urbi, переводился на английский, нидерландский, итальянский, немецкий языки. Лауреат литературных премий «Антибукер» (номинация «Незнакомка»), «Северная Пальмира» (посмертно). Покончил с собой в 2001 году. Оставил после себя более 1,3 тыс. произведений.

Проект сквера Бориса Рыжего был разработан бюро «Плотинка», финансирование на себя должны были взять компании Prinzip и «Сима-ленд». По представленному проекту в сквере собирались разместить детскую площадку, в которой обыгрывается идея теплотрассы, воркаут, фудкорт, зону школы со скамейками и место памяти уральского поэта с торшерами, амфитеатром и рабочим столом писателя. Возле входной группы сквера со стороны ул. Братской появится памятник Борису Рыжему. Его эскиз был выбран в мае 2025 года, большинство членов жюри тогда поддержали работу Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева, в которой поэт парит над стопкой книг.

Основную часть сквера хотели завершить уже к лету 2025 года, однако потратили из запланированных 30 млн руб. всего 13 млн руб. Депутат Дмитрий Сергин тогда рассказал «Ъ-Урал», что завершению работ помешал «ряд бюрократических процедур». «Коса нашла на камень — порыв полета мысли разработчиков и виденье городских служб, как это дальше будет обслуживаться, не совсем совпали»,— пояснил он в октябре. В декабре мэр Алексей Орлов заверил, что власти направят оставшиеся 17 млн руб. и полностью обновят территорию в 2026 году.

Василий Алексеев