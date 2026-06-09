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Депутат Новичков станет врио главы комитета ГД по развитию гражданского общества

Депутата «Справедливой России» Николая Новичкова назначат врио председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Об этом сообщил «Ъ» источник в комитете. Ранее комитет возглавляла Яна Лантратова. В мае ее назначили уполномоченным по правам человека в России.

Николай Новичков

Николай Новичков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Николай Новичков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

9 июня Николая Новичкова назначили первым заместителем председателя комитета по развитию гражданского общества. «На самом деле это двухходовка. Сейчас — зам, а потом уже и и.о. председателя комитета»,— написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Воробьев.

Николай Новичков был избран в Госдуму от «Справедливой России» в 2021 году. Он входит в комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. До этого занимал должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму, советника министра культуры России, заместителя руководителя администрации Пермского края, советника губернатора Кировской и Новгородской областей.

Елизавета Шмакова, Ксения Веретенникова, Степан Мельчаков

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