Яну Лантратову назначили новым уполномоченным по правам человека в России

Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного при президенте по правам человека в России. Занимавшую этот пост с 2016 года Татьяну Москалькову на заседании 14 мая парламентарии проводили аплодисментами.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, — произнесла текст присяги госпожа Лантратова. — Добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, справедливостью и голосом совести».

Решение о назначении госпожи Лантратовой поддержал 301 депутат. Против выступили четверо, двое воздержались.

На должность, помимо госпожи Лантратовой («Справедливая Россия»), претендовали еще два кандидата — член комитета по туризму Артем Прокофьев (КПРФ) и первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР).

Госпожа Москалькова занимала должность два пятилетних срока подряд и не могла претендовать на третий срок.