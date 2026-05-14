Яну Лантратову назначили новым уполномоченным по правам человека в России
Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного при президенте по правам человека в России. Занимавшую этот пост с 2016 года Татьяну Москалькову на заседании 14 мая парламентарии проводили аплодисментами.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, — произнесла текст присяги госпожа Лантратова. — Добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, справедливостью и голосом совести».
Решение о назначении госпожи Лантратовой поддержал 301 депутат. Против выступили четверо, двое воздержались.
На должность, помимо госпожи Лантратовой («Справедливая Россия»), претендовали еще два кандидата — член комитета по туризму Артем Прокофьев (КПРФ) и первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР).
Госпожа Москалькова занимала должность два пятилетних срока подряд и не могла претендовать на третий срок.