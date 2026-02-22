Покемоны тридцать лет спустя

Официальная дата рождения покемонов — 27 февраля 1996 года. За три десятилетия вселенная покемонов достигла огромных размеров — в ней обитают больше тысячи монстров и свыше 100 млн игроков. Обороты ее экономики измеряются миллиардами долларов. Самая дорогая коллекционная карта для игры была продана на этой неделе за $16,5 млн. В мире покемонов есть свои знаменитости, преступники, случаются свои конфликты и скандалы на идеологической почве. Игру неоднократно обвиняли в том, что она опасна для жизни и здоровья.

Текст: Алексей Алексеев

27 февраля — профессиональный праздник для миллионов жителей планеты Земля и вселенной покемонов

Жуки в кармане

Сатоси Тадзири в детстве коллекционировал насекомых. Их вокруг хватало: район, в котором он жил, застраивался новыми домами, рабочие валили деревья, насекомые перебегали с места на место. Сверстники дали Сатоси прозвище Доктор Жук.

Остальные его увлечения были типичными для японского ребенка — манга, аниме, фильмы про Годзиллу. А еще Сатоси любил игровые автоматы. Не те, где игра идет на деньги, в Японии таких нет. Те, где кидаешь монетку, а потом несколько минут стреляешь, летаешь, дерешься, ходишь по лабиринту и так далее.

Аркадные игры настолько захватили воображение Сатоси, что он начал выпускать рукописный журнал на эту тему — Game Freak. Потом журнал стал печатным: от руки много экземпляров не напишешь. Потом тираж дошел до 10 тыс. экземпляров. 300 иен за номер ($1,3, в современных долларах — $4,2). Для бизнесмена-подростка — весьма неплохо.

У издателя журнала появились соавторы. Одним из них был художник Кэн Сугимори, увидевший Game Freak в магазине книг, выпускаемых за свой счет,— Кэн стал иллюстратором Game Freak.

В 1989 году Тадзири и Сугимори основали компанию по выпуску видеоигр Game Freak. Их первая игра — Quinty сейчас мало кому известна.

Но, чем больше Тадзири занимался изучением и созданием видеоигр, тем больше он задумывался над вопросом: почему не существует идеальной игры? И решил создать ее сам. На идею натолкнули жучки. Разработка длилась с 1990 по 1996 год. Идею поддержала компания Nintendo.

27 февраля 1996 года Nintendo начала продажи в Японии двух новых игр для приставок Game Boy — «Покемон: Красная версия» и «Покемон: Зеленая версия». Героями игры были похожие на насекомых покемоны — от английского poсket monster, «карманные монстры». Большую часть первых покемонов нарисовал главный дизайнер компании Кэн Сугимори.

В том же 1996 году появилась коллекционная карточная игра (ККИ) «Покемон».

Компания Game Freak работает до сих пор, но в апреле 1998 года для развития франшизы покемонов была основана Pokemon Center, в 2000 году переименованная в The Pokemon Company.

Сатоси Тадзири — человек, придумавший покемонов
Фото: Кенго Мацумото
Кэн Сугимори — человек, нарисовавший первых покемонов
Фото: Makoto Miyazaki / The Yomiuri Shimbun / AFP

Карманные игроманы

В 1997 году появился первый аниме-сериал «Покемон», а в 1998-м был выпущен первый полнометражный фильм о монстрах. Вслед за Японией покемоны покорили США, а затем и другие страны. У карманных монстров появились свой сайт, свои торгово-игровые Покемон-центры в Японии, Сингапуре и на Тайване, свое кафе, свой онлайн-магазин. В 2016 году была запущена многопользовательская ролевая мобильная игра на основе определения местоположения дополненной реальности — Pokemon Go.

В настоящее время вселенная покемонов — это более 130 игр, 25 сезонов сериала и 23 мультфильма. Пользователи загрузили сотни миллионов игр, а у Pokemon Go число скачиваний превысило миллиард.

В Pokemon Go в 2024 году играло более 100 млн человек (в год выхода игры — 232 млн). В январе 2026-го число ежемесячных активных игроков составило 27,7 млн.

С 29 сентября по 2 октября 2016 года в Международном выставочном комплексе «Крокус Экспо» прошли Международная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир 2016» и фестиваль поп-культуры Comic Con Russia («Комик Кон»). На фото: косплеерша в костюме Пикачу
Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото
Кадр из мультфильма 1998 года «Покемон: Мьюту против Мью». Мультик собрал в мировом прокате $163,6 млн
Фото: Creatures
Самая прибыльная часть мира покемонов не видеоигры и не аниме, а игрушки и товары с покемоновской символикой
Фото: Yves Forestier / Sygma / Getty Images
В Японии, Сингапуре и на Тайване действуют торгово-игровые Покемон-центры. В 2022 году временный Покемон-центр (на фото) был открыт в Лондоне к чемпионату мира по играм франшизы Pokemon
Фото: John Keeble / Getty Images

Набили карманы

Еще в 2021 году «Покемон» был включен в Книгу рекордов Гиннесса, как самая успешная франшиза всех времен. По состоянию на август 2021 года, видеоигры и игры для мобильных телефонов, фильмы, аниме-сериалы, различные товары с покемоновской символикой принесли владельцам франшизы $105 млрд. По последним доступным оценкам, сейчас медиафраншиза стоит $147 млрд.

Конкурировать с покемонами может только компания Disney, но и то, что называется, в командном зачете. Если сложить доходы от всех диснеевских франшиз: Винни-Пуха, Микки-Мауса с друзьями, диснеевских принцесс и персонажей «Звездных войн», получится больше, чем у покемонов.

Большую часть дохода франшизы «Покемон» обеспечивает мерч, товары с символикой. С франшизой сотрудничало множество мировых компаний. Вот лишь некоторые.

Футболки с покемонами постоянно появляются в магазинах японской сети Uniqlo.

Кроссовки с покемонами выпускали Adidas, Asics, Fila, Puma, косметику с покемоновской символикой — Sephora и Lush.

косметику с покемоновской символикой — Игрушки-покемоны много раз появлялись в наборах «Хеппи-мил» в ресторанах McDonald’s, в том числе в России.

Правда, в 2025 году McDonald’s досрочно прекратил продажу «Хеппи-мил» в Японии, так как перекупщики и фанаты скупали наборы, забирали игрушку, а еду выбрасывали.

Самолет Pokemon Pikachu Jet Airbus A321neo тайванской авиакомпании China Airlines. Чаше всего его можно увидеть на маршруте Тайбэй—Пусан, также самолет выполняет рейсы во Вьетнам и Японию
Фото: Taoyuan International Airport
В самолете Pokemon Pikachu Jet покемонов не меньше, чем пассажиров
Фото: Taoyuan International Airport

1 июля 1998 года два самолета авиакомпании All Nippon Airways получили ливрею (дизайн бортов, крыльев, носа и хвоста), посвященную покемонам. Это вызвало в Японии такой восторг, что компания вскоре перекрасила еще один самолет. Все три лайнера выполняли внутренние рейсы. Год спустя четвертый самолет с покемонами начал летать из нью-йоркского Международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Впоследствии ливреи с покемонами получали самолеты и других авиакомпаний — Solaseed Air, Skymark Airlines, Air Do, Scoot, China Airlines, T’way Air, Garuda Indonesia.

В Японии изображения персонажей игры можно увидеть на поездах.

Вот она, безумно дорогая коллекционная карта Pokemon Illustrator
Фото: Jorg Carstensen / picture alliance / Getty Images

Ставки на монстров

В первой колоде для ККИ «Покемон», выпущенной в Японии, было 102 карты. За первым сетом (набором карточек для игры) последовали второй, третий… В настоящее время число различных иллюстраций на картах насчитывает примерно 15 тыс., а если признать разновидностями карты с одинаковым рисунком, но с подписями на разных языках — то вдвое больше. По ситуации на конец марта 2025 года, в мире было более 75 млрд карт для ККИ «Покемон».

Как это обычно бывает с коллекционными карточками, среди них есть встречающиеся часто и не слишком.

За редкие экземпляры коллекционеры платят большие деньги. Это способствовало возникновению «покемоновой преступности»: появились специалисты по подделке редких карт. Зародилась такая преступная профессия, как похититель покемонов. Один из крупных налетов последнего времени произошел 14 января 2026 года в Нью-Йорке: преступники забрали из магазина карты на общую сумму $110 тыс. По словам владельца точки, воры работали прицельно, брали только самые дорогие экземпляры. Впрочем, прихватили и деньги из кассы, а у одной из посетительниц отобрали мобильный телефон.

В ночь на 20 января 2026 года был ограблен магазин в Ванкувере. Общая стоимость украденного — $10–20 тыс.

В январе 2026 года были выдвинуты обвинения против трех человек, подозреваемых в том, что они ограбили магазин в Сан-Диего, украв карты с покемонами на сумму около $10 тыс.

Самая-самая редкая карта ККИ, «святой Грааль» коллекционеров,— Pikachu Illustrator. Она была выпущена в 1999 году тиражом 39 экземпляров (согласно некоторым источникам — на две штуки больше).

В 2022 году американский рестлер, боксер, ютубер, Логан Пол купил карту Pikachu Illustrator в идеальной степени сохранности за $5,275 млн. Точнее, выменял у коллекционера из ОАЭ по прозвищу Дабси: тот получил карту, которая чуть хуже сохранилась, и $4 млн. Сделка проходила в отеле «Бурдж-аль-Араб» в Дубае.

Насколько известно, карта Логана Пола — единственная в мире в идеальном состоянии. Этой покупкой он установил рекорд, включенный в Книгу рекордов Гиннесса: «самая дорогая карта для игры в "Покемон", проданная в результате частной сделки».

Из процесса приобретения Логан Пол устроил шоу. 3 апреля 2022 года, в день своего дебюта на шоу WrestleMania, он вышел в зал с ценной картой на шее — цепь с украшенным бриллиантами кулоном, в которую был вставлен Pikachu Illustrator, обошлась ему в $80 тыс.

В декабре 2025 года Логан Пол объявил, что выставляет карту на аукцион. Победитель получит и цепь с кулоном, а карту Логан Пол обещал доставить ему лично.

Блогер Логан Пол с драгоценной картой Pikachu Illustrator и сертификатом Книги рекордов Гиннесса. 16 февраля он перестал быть владельцем карты и обладателем рекорда
Фото: Guinness World Records Limited
Логан Пол вышел на боксерский поединок с Флойдом Мейуэзером с покемоном на груди. Логан Пол сумел продержаться восемь раундов против профессионала. Бой закончился вничью
Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports / Reuters

Торги аукционного дома Goldin закончились 16 февраля. Карта была продана за $13,3 млн (с учетом комиссионного вознаграждения аукционного дома — $16,492 млн). Победителем стал венчурный инвестор Эй Джей Скарамуччи — сын финансиста и бывшего директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. После вычета комиссий Пол получил около $8 млн прибыли.

Монстры в мозгу

У взрослых, которые в детстве увлекались видеоиграми c покемонами, есть особая зона мозга, которая преимущественно реагирует на изображения Пикачу и других монстров. Такой вывод сделали в 2019 году психологи из Стэнфордского университета.

Результаты исследования были опубликованы в онлайн-журнале Nature Human Behaviour. По мнению ведущего автора издания, бывшего аспиранта Стэнфорда Джесси Гомеса, научный эксперимент получился естественным путем. После выхода видеоигры в 1996 году большое количество детей от 5 лет начали проводить за ней много времени. Игроки снова и снова видели сотни похожих персонажей. Игра поощряла умение различать покемонов. Все держали приставку Game Boy на примерно одинаковом расстоянии от глаз.

Исследователям осталось добавить только финальную стадию эксперимента. С помощью МРТ-сканера они изучили реакцию людей, много игравших в детстве, на изображения покемонов и других персонажей. Выяснилось, что в сравнении с контрольной группой участники с «покемон-опытом» сильнее реагировали на карманных монстров. Представители контрольной группы на все картинки реагировали одинаково.

У всех бывших игроков ответ проявлялся в одной и той же зоне мозга — затылочно-височной борозде. Обычно именно эта зона реагирует на животных, а покемоны во многом похожи на них.

Исследователи успокоили родителей, которым могло показаться, что полученный результат — доказательство того, что видеоигры оказывают длительное влияние на мозг детей. Во-первых, зрительная кора головного мозга способна обрабатывать огромные массивы информации, и тот участок, который связан с покемонами,— крайне незначительный. Во-вторых, участникам исследования, у которых была обнаружена «покемоновая» зона мозга, детское увлечение видеоигрой не помешало во взрослой жизни. Все они имеют степень доктора наук.

Pokemon Go в Москве, 2016 год
Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

Не лови — убьет

В январе 1999 года трехлетний ребенок-аутист Роберт Бразье проглотил маленький мячик PokemonPower Bouncer с изображением покемона и умер от удушья. Родители Роберта подали в суд на производителя и продавца игрушки. Об исходе дела СМИ не сообщали.

В ноябре 2018 года группа британских пластических хирургов опубликовала в научном журнале BMJ Case Reports результаты исследования, посвященного травмам, связанным с играми, в которых используется дополненная реальность. В статье приводится следующий пример. Мужчина, играя в Pokemon Go, упал на рельсы под напряжением и получил сильнейшие ожоги. Пострадавшему пришлось ампутировать правую ногу выше колена.

Группа исследователей из Университета штата Калифорния в Сан-Диего в 2016 году выпустила в журнале JAMA Internal Medicine статью, в которой были приведены следующие сведения: из-за того, что водитель автомобиля, пассажир или пешеход отвлеклись на игру Pokemon Go, только в течение десяти дней произошло 113 993 происшествия.

В феврале 2018 года Мара Фаччио и Джон Макконнелл из Национального бюро экономических исследований США опубликовали данные о происшествиях из-за Pokemon Go, случившихся в их стране. По подсчетам Фаччио и Макконелла, за первые 148 дней после появления игры в США она стала причиной 150 тыс. дорожно-транспортных происшествий и 256 смертей. Экономический ущерб, нанесенный игрой, оценивался в $2–7,3 млрд.

Фотогалерея Страсти по покемонам Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография За первыми двумя играми последовали сиквелы. Вселенная «Покемон» стала одной из самых известных в мире. По ней снимали фильмы, аниме, создавались новые игры

Покемоновый шок

Влияние покемонов на детей не ограничивается «программированием» особой зоны мозга.

16 декабря 1997 года в Японии была показана по телевизору 38-я серия аниме-сериала «Покемон» — «Электронный воин Поригон». На 12-й минуте серии Пикачу использовал «Удар молнии». Яркие и частые красные и синие вспышки на экранах телевизоров вызвали эпилептические припадки у маленьких зрителей, смотревших серию.

Пострадало 685 детей (310 мальчиков, 375 девочек). У большинства приступ прошел в машине скорой помощи. Но свыше 150 детей были госпитализированы, а двое из них провели в больнице более двух недель.

Эпизод, вызвавший «покемоновый шок», больше не показывали в Японии. А сериал после четырехмесячного перерыва вернули в телеэфир — по многочисленным просьбам зрителей. В стране в разное время были сняты с показа еще несколько серий. Обычно это случалось после катастроф (цунами, аварии на АЭС «Фукусима-1»), если в аниме также происходили катастрофы.

А сериал после четырехмесячного перерыва вернули в телеэфир — по многочисленным просьбам зрителей. В стране в разное время были сняты с показа еще несколько серий. Обычно это случалось после катастроф (цунами, аварии на АЭС «Фукусима-1»), если в аниме также происходили катастрофы. В Соединенных Штатах снимали с эфира отдельные серии аниме-сериала. Дважды это случалось из опасения вызвать недовольство у афроамериканцев: в одной из запрещенных серий у главного героя Эша Кетчума лицо было вымазано черной краской; в другой — появился гуманоидный покемон Джинкс, Королева Льда, с черным лицом и руками. Из сериала Джинкс убрали, а в играх поменяли цвет ее кожи на фиолетовый.

снимали с эфира отдельные серии аниме-сериала. Дважды это случалось из опасения вызвать недовольство у афроамериканцев: в одной из запрещенных серий у главного героя Эша Кетчума лицо было вымазано черной краской; в другой — появился гуманоидный покемон Джинкс, Королева Льда, с черным лицом и руками. Из сериала Джинкс убрали, а в играх поменяли цвет ее кожи на фиолетовый. В нескольких странах аниме-сериал «Покемон» был объявлен вне закона по идеологическим соображениям.

В 2001 году Министерство торговли Саудовской Аравии запретило видеоигры и ККИ «Покемон» на том основании, что коллекционирование и обмен карт — азартная игра. Были и другие обвинения — в пропаганде противоречащей исламу теории эволюции Дарвина, а также в том, что некоторые материалы содержат символы других религий («звезду Давида», христианские кресты и символы японского синтоизма). Было объявлено, что игры, уже находящиеся в Саудовской Аравии, будут конфискованы, а весь импорт игр и товаров с покемонами — запрещен. В 2016 году Совет старших улемов (богословов) Саудовской Аравии в связи с появлением игры для смартфонов Pokemon Go напомнил о запрете, уточнив, что он распространяется и на нелегальные загрузки этой игры. (Легально Pokemon Go в Саудовской Аравии не была доступна) Интересно отметить, что в 2023 году Savvy Games Group, дочерняя компания Суверенного фонда Саудовской Аравии, приобрела издателя мобильных игр Scopely за $4,9 млрд. А в 2025-м Scopely закрыла сделку по приобретению игрового бизнеса компании Niantic, которой принадлежат права на Pokemon Go.

В 2001 году фетву против игр «Покемон» издал муфтий Катара.

В 2016 году игра Pokemon Go была запрещена в Иране — как из соображений идеологии, так и из соображений безопасности: во время игры определяется местонахождение игрока. Подобные опасения высказывались и в Египте.

На фестивале анимации в Чунцине (Китай), состоявшемся 7–8 февраля текущего года, были запрещены костюмы персонажей нескольких аниме, а также продажа товаров с символикой этих аниме. Под запрет, в частности, попали покемоны. Запрет связан с ухудшением китайско-японских отношений в целом. Покемонам же было предъявлено дополнительное обвинение. 31 января 2026 года в синтоистском святилище Ясукуни в Токио должен был пройти турнир по ККИ «Покемон». В храме поклоняются душам воинов, отдавших жизнь за Японию и императора, в том числе нескольким военачальникам, признанным после Второй мировой военными преступниками. Решение о проведении турнира вызвало бурю в китайских социальных сетях. С осуждением мероприятия выступила главная ежедневная газета КНР «Жэньминь жибао». Pokemon Company извинилась перед жителями Японии и Китая и постаралась дистанцироваться от скандала, сообщив, что турнир собиралось проводить частное лицо, хотя информация о мероприятии и была размещена на официальном сайте компании. Турнир был отменен.

Самая перспективная игра

Выступая год назад в День покемона, президент Pokemon Company Цунэкадзу Исихара заявил: «Если мы продолжим концентрироваться на нашей миссии, Pokemon, вероятно, сможет просуществовать до своего 50-го или 100-го юбилея».