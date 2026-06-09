Индекс Мосбиржи держит отрицательный курс

Экономические власти и инвесторы разошлись в оценках состояния российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) только за неделю потерял свыше 3,5%. А 9 июня опускался до минимума 2025-го. Профессиональные инвесторы и профильные ведомства обсудили причины падения на конференции Ассоциации участников фондового рынка. Так, например, замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что «тигр немножечко присел и готовится к еще большему прыжку». По его словам, российский рынок сейчас недооценен, хотя потенциал у него большой. Глава Мосбиржи Виктор Жидков сравнил падение индексов с температурой при болезни, которую надо «просто пережить». А президент НАУФОР Алексей Тимофеев призвал не драматизировать ситуацию. «Ну упал и упал», — резюмировал глава профильной ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Так что же происходит с фондовым рынком? “Ъ FM” задал этот вопрос директору по стратегии «Финам» Ярославу Кабакову:

«На конференции никто практически никто конкретно не ответил на поставленные вопросы: "Почему институционалы продают рынок, а физлица его покупают. Что знают такое институционалы, чего не знают физлица?" Более того, уже на панелях, где присутствовали представители рынка, озвучивали, как физлицу принимать решение, в то время как ни Минфин, ни Центральный банк не имеют представления, каким образом будет складываться конъюнктура в ближайшие годы. Все проголосовали за все хорошее, против всего плохого.

Индекс Мосбиржи падает три месяца, и до тех пор, пока мы не увидим, что либо институционалы полностью распродадут свои портфели и рынок станет абсолютно рынком физлиц, либо до того момента, пока институционалы не перейдут на другую тактику, ничего не изменится. В условиях текущей реальной ставки, роста налогов и не сильно позитивных прогнозов по экономике что-то мне подсказывает, что оптимизма у институционалов пока особо нет. Но опять же, мы не понимаем структуру тех продаж, которые наблюдаем на рынке. Кто и почему так активно продает?

Мосбиржа опубликовала отчетность, согласно которой доходы от комиссии снизились на 40%. Сложно делать какие-то прогнозы: может ли рынок развернуться, является ли он затаившимся тигром перед броском, темен ли час перед рассветом и так далее. Озаряет нам путь Сбербанк, который стоит не шелохнувшись».

В ЦБ, например, текущий обвал российского фондового рынка связали с дивидендными гэпами.

В Центробанке текущий обвал российского фондового рынка связали с дивидендным гэпом. В частности 8 июня резкое падение произошло у бумаг «Интер РАО». Они потеряли около 12%. Кроме того, на 3% снижались акции АЛРОСА и «Аэрофлота». Дешевели бумаги «Газпрома», «Роснефти», НОВАТЭКа и «Ростелекома». Уже скоро индекс Мосбиржи может пробить очередной минимум в 2350 пунктов и только тогда стоит ожидать отскока, полагает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк:

«Существует почти стопроцентная вероятность того или иного отскока от уровня ниже 2500 пунктов. Это очень хорошо укладывается на график 2025 года. Ниже значения были лишь в декабре 2024 года, когда экономисты ожидали повышения ключевой ставки до 22-25%. Сейчас все-таки рынок с гораздо большей вероятностью будет расти, чем пробивать эти уровни. Но этот потенциал не видится значительным. Все-таки мы помним, что на глобальном рынке продолжается распродажа активов.

Что касается российского рынка, тоже, конечно, все ожидали ослабления рубля, и это сказалось бы на всех экспортерах и по цепочке на других компаниях российского рынка. В то же время могут произойти технические дефолты по облигациям в конце 2026 года и в 2027-м. То есть прыжок тигра состоится, но он переносится, как принято говорить, вправо.

Слово "неопределенность" наиболее сильно влияет на настроение инвесторов».

Нынешнее падение продолжается уже 14 недель. Предыдущий рекорд был установлен во время мирового кризиса 2008-го, тогда российский фондовый рынок снижался 10 недель подряд.

Александра Абанькова