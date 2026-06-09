В США заявили об «очень значительном» росте трафика в Ормузском проливе

Число проходящих через Ормузский пролив судов растет «очень значительными» темпами, заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Reuters. По его оценкам, после окончания конфликта на Ближнем Востоке потребуется «много месяцев», чтобы полностью восстановить трафик в проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр энергетики США Крис Райт

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Министр энергетики США Крис Райт

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

«Думаю, понадобится много месяцев, чтобы вернуться к нормальным потокам энергоносителей. И, конечно, из (Персидского.— “Ъ”) залива — это не только нефть и природный газ. Есть значимый экспорт серы, гелия, смазочных материалов, другой критически важной продукции»,— сказал господин Райт на энергетическом форуме.

До начала военной операции США и Израиля против Ирана через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок топлива. В конце февраля пропускная способность морского коридора составляла около 70 судов ежедневно. Из-за военных действий показатель опустился до нескольких судов в сутки.

О развитии конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Израиль не подпускают к иранскому атому».