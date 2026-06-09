Израиль не подпускают к иранскому атому

США не будут учитывать мнение Израиля при заключении ядерной сделки с Ираном. На это намекнул вечером 8 июня вице-президент Джей Ди Вэнс, заявив, что между Вашингтоном и Тегераном продолжаются переговоры. Дипломатический процесс едва не был сорван эскалацией конфликта 7–8 июня, когда Иран нанес удар по Израилю и получил ответный удар. Иранское руководство потребовало, чтобы Израиль прекратил атаки на «Хезболлу». Но 9 июня Израиль, обвиняющий шиитскую группировку в обстреле своих северных территорий, активизировал удары по ее позициям на юге Ливана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Matt Rourke / Pool / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Matt Rourke / Pool / Reuters

Израиль и США имеют много общего, но есть и моменты, когда их интересы принципиально расходятся. Об этом Джей Ди Вэнс заявил в эфире Fox News вечером 8 июня. «Несмотря на то что у Израиля, безусловно, есть определенные свои цели, главная цель Соединенных Штатов в делах с Ираном — гарантировать, что у него не будет ядерного оружия,— сказал он.— Мы создали необходимую атмосферу, благодаря которой мы можем достичь долгосрочного урегулирования в контексте иранской ядерной проблемы. Возможно, Израилю это понравится, возможно, нет, но мы считаем, что это (ядерная сделка с Ираном.— "Ъ") лучше всего отвечает интересам Соединенных Штатов».

У Израиля подобная постановка вопроса вызывает эффект дежавю. Больше десяти лет назад администрация 44-го президента США Барака Обамы при участии России, Китая, Германии, Франции и Великобритании подписала с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — ядерную сделку, в которой не была учтена израильская позиция. Израиль требовал включить в соглашение с Ираном запрет на развитие иранской ракетной программы и отказ Исламской Республики от поддержки радикальных группировок, ведущих войну с еврейским государством.

В эфире Fox News господин Вэнс, впрочем, подчеркнул, что обсуждаемое соглашение с Тегераном качественно отличается от СВПД, который, по его словам, не вводил «надлежащий режим инспекций».

«Один из важнейших факторов успеха финального соглашения — это не то, что иранцы напишут на бумаге, а то, будут ли они действительно соблюдать некоторые из требований соглашения, к которому мы придем»,— подчеркнул он.

О том, что Израиль не должен срывать переговорный процесс между США и Ираном, Дональд Трамп заявил в напряженном телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху во второй половине дня 8 июня. Незадолго до беседы премьер Израиля санкционировал масштабный удар по Тегерану в отместку за ракетные атаки иранцев накануне.

Однако после разговора с американским лидером Нетаньяху был вынужден отыграть назад: президент США пригрозил союзнику полным прекращением помощи. Новый налет на Иран была отменен ровно в тот момент, когда истребители ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирались подняться в воздух, чтобы нанести удар по иранским объектам, сообщил 9 июня израильский 12-й канал.

В обращении к нации Нетаньяху заявил, что был вынужден согласиться на прекращение огня. «За последние 24 часа Иран и "Хезболла" попытались навязать нам новую реальность,— отметил глава правительства, выступая вечером 8 июня.— И эту реальность я считаю неприемлемой. Они думали, что смогут обстреливать Израиль с территории Ливана и Ирана, а мы не будем действовать. Этого не произошло и не произойдет. Не в мою каденцию. Как я поступал на протяжении десятилетий, так и сейчас я твердо отстаиваю наше право действовать против наших врагов».

Биньямин Нетаньяху дал понять, что ЦАХАЛ продолжит боевые действия против группировки «Хезболла» в Ливане, хотя, как утверждает Иран, это противоречит режиму прекращения огня с США.

А 9 июня ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей из ряда кварталов Тира — города на юге Ливана, где израильская армия расширяет свои оперативные действия. В тот же день город и его пригороды подверглись интенсивным бомбардировкам.

Несмотря на эскалацию в Ливане, Дональд Трамп полагает, что договоренности с Ираном близки к подписанию. Выступая 8 июня, он заявил, что в течение двух ближайших недель Соединенные Штаты могут объявить о «полной победе» в войне на Ближнем Востоке, а «цены на нефть резко упадут». Иранские переговорщики, добавил глава Белого дома, сейчас готовы на все.

Этот оптимизм может оказаться преждевременным. Как сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на неназванного иранского чиновника, последний проект соглашения, направленный иранским властям Соединенными Штатами, содержит неприемлемые для Вашингтона поправки.

«Без разблокировки замороженных активов и снятия санкций никакая сделка невозможна»,— подчеркивает источник канала, имея в виду средства Исламской Республики, застрявшие в зарубежных банках из-за американских экстерриториальных санкций. Их иранская сторона требовала разморозить на ранних этапах сделки.

Однако, как отмечал ранее Джей Ди Вэнс, иранским властям могут предоставить доступ к этим ресурсам только на более поздних этапах, когда будет заключена ядерная сделка.

Причем есть вероятность, что Исламская Республика может безвозвратно потерять свои замороженные активы. Как сообщило 6 июня агентство Reuters со ссылкой на источники, Минфин США допускает, что может направить подсанкционные иранские средства на восстановление инфраструктуры стран Персидского залива, которые понесли наибольший ущерб от иранских ударов.

Нил Кербелов