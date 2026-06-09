Израиль не подпускают к иранскому атому
Америка отказывается учитывать интересы союзника в сделке с Ираном
США не будут учитывать мнение Израиля при заключении ядерной сделки с Ираном. На это намекнул вечером 8 июня вице-президент Джей Ди Вэнс, заявив, что между Вашингтоном и Тегераном продолжаются переговоры. Дипломатический процесс едва не был сорван эскалацией конфликта 7–8 июня, когда Иран нанес удар по Израилю и получил ответный удар. Иранское руководство потребовало, чтобы Израиль прекратил атаки на «Хезболлу». Но 9 июня Израиль, обвиняющий шиитскую группировку в обстреле своих северных территорий, активизировал удары по ее позициям на юге Ливана.
Джей Ди Вэнс
Фото: Matt Rourke / Pool / Reuters
Израиль и США имеют много общего, но есть и моменты, когда их интересы принципиально расходятся. Об этом Джей Ди Вэнс заявил в эфире Fox News вечером 8 июня. «Несмотря на то что у Израиля, безусловно, есть определенные свои цели, главная цель Соединенных Штатов в делах с Ираном — гарантировать, что у него не будет ядерного оружия,— сказал он.— Мы создали необходимую атмосферу, благодаря которой мы можем достичь долгосрочного урегулирования в контексте иранской ядерной проблемы. Возможно, Израилю это понравится, возможно, нет, но мы считаем, что это (ядерная сделка с Ираном.— "Ъ") лучше всего отвечает интересам Соединенных Штатов».
У Израиля подобная постановка вопроса вызывает эффект дежавю. Больше десяти лет назад администрация 44-го президента США Барака Обамы при участии России, Китая, Германии, Франции и Великобритании подписала с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — ядерную сделку, в которой не была учтена израильская позиция. Израиль требовал включить в соглашение с Ираном запрет на развитие иранской ракетной программы и отказ Исламской Республики от поддержки радикальных группировок, ведущих войну с еврейским государством.
В эфире Fox News господин Вэнс, впрочем, подчеркнул, что обсуждаемое соглашение с Тегераном качественно отличается от СВПД, который, по его словам, не вводил «надлежащий режим инспекций».
«Один из важнейших факторов успеха финального соглашения — это не то, что иранцы напишут на бумаге, а то, будут ли они действительно соблюдать некоторые из требований соглашения, к которому мы придем»,— подчеркнул он.
О том, что Израиль не должен срывать переговорный процесс между США и Ираном, Дональд Трамп заявил в напряженном телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху во второй половине дня 8 июня. Незадолго до беседы премьер Израиля санкционировал масштабный удар по Тегерану в отместку за ракетные атаки иранцев накануне.
Однако после разговора с американским лидером Нетаньяху был вынужден отыграть назад: президент США пригрозил союзнику полным прекращением помощи. Новый налет на Иран была отменен ровно в тот момент, когда истребители ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирались подняться в воздух, чтобы нанести удар по иранским объектам, сообщил 9 июня израильский 12-й канал.
В обращении к нации Нетаньяху заявил, что был вынужден согласиться на прекращение огня. «За последние 24 часа Иран и "Хезболла" попытались навязать нам новую реальность,— отметил глава правительства, выступая вечером 8 июня.— И эту реальность я считаю неприемлемой. Они думали, что смогут обстреливать Израиль с территории Ливана и Ирана, а мы не будем действовать. Этого не произошло и не произойдет. Не в мою каденцию. Как я поступал на протяжении десятилетий, так и сейчас я твердо отстаиваю наше право действовать против наших врагов».
Биньямин Нетаньяху дал понять, что ЦАХАЛ продолжит боевые действия против группировки «Хезболла» в Ливане, хотя, как утверждает Иран, это противоречит режиму прекращения огня с США.
А 9 июня ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей из ряда кварталов Тира — города на юге Ливана, где израильская армия расширяет свои оперативные действия. В тот же день город и его пригороды подверглись интенсивным бомбардировкам.
Несмотря на эскалацию в Ливане, Дональд Трамп полагает, что договоренности с Ираном близки к подписанию. Выступая 8 июня, он заявил, что в течение двух ближайших недель Соединенные Штаты могут объявить о «полной победе» в войне на Ближнем Востоке, а «цены на нефть резко упадут». Иранские переговорщики, добавил глава Белого дома, сейчас готовы на все.
Этот оптимизм может оказаться преждевременным. Как сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на неназванного иранского чиновника, последний проект соглашения, направленный иранским властям Соединенными Штатами, содержит неприемлемые для Вашингтона поправки.
«Без разблокировки замороженных активов и снятия санкций никакая сделка невозможна»,— подчеркивает источник канала, имея в виду средства Исламской Республики, застрявшие в зарубежных банках из-за американских экстерриториальных санкций. Их иранская сторона требовала разморозить на ранних этапах сделки.
Однако, как отмечал ранее Джей Ди Вэнс, иранским властям могут предоставить доступ к этим ресурсам только на более поздних этапах, когда будет заключена ядерная сделка.
Причем есть вероятность, что Исламская Республика может безвозвратно потерять свои замороженные активы. Как сообщило 6 июня агентство Reuters со ссылкой на источники, Минфин США допускает, что может направить подсанкционные иранские средства на восстановление инфраструктуры стран Персидского залива, которые понесли наибольший ущерб от иранских ударов.