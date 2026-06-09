Сборная Англии

Место в рейтинге FIFA — 4-е.

Чемпионат мира 2022 года — 1/4 финала.

Ключевые игроки — Джордан Пикфорд («Эвертон»), Марк Гехи, Нико О’Райлли (оба — «Манчестер Сити»), Деклан Райс, Букайо Сака (оба — «Арсенал»), Джуд Беллингем («Реал», Испания), Гарри Кейн («Бавария», Германия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,4.

Сборная Хорватии

Место в рейтинге FIFA — 11-е.

Чемпионат мира 2022 года — третье место.

Ключевые игроки — Доминик Ливакович («Динамо»), Йосип Станишич («Бавария», Германия), Йошко Гвардиол, Матео Ковачич (оба — «Манчестер Сити», Англия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Лука Модрич («Милан», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Иван Перишич (ПСВ, Нидерланды).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 3,55.

Сборная Ганы

Место в рейтинге FIFA — 74-е.

Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Гидеон Менса («Осер», Франция), Томас Парти («Вильярреал», Испания), Антуан Семеньо («Манчестер Сити», Англия), Джордан Айю («Лестер», Англия), Иньяки Уильямс («Атлетик», Испания).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 14.

Сборная Панамы

Место в рейтинге FIFA — 33-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Амир Мурильо («Бешикташ», Турция), Анибаль Годой («Сан-Диего», США), Сесилио Уотерман («Универсидад де Косепсьон», Чили).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 21.